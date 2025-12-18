Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atropella a un octogenario en un paso de cebra de Gijón y se da a la fuga

El herido ha tenido que ser trasladado al Hospital de Cabueñes

El paso de cebra del atropello

El paso de cebra del atropello / Marcos León

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

Nuevo atropello en Gijón. El conductor de un turismo arrolló esta tarde, sobre las ocho, a un octogenario en un paso de cebra de la calle Martín, en el barrio de La Calzada. El implicado no solo no se bajó para ver qué es lo que había pasado sino que, según las fuentes consultadas, se habría dado a la fuga. La víctima ha tenido que ser trasladada al Hospital de Cabueñes en ambulancia.

El paso de cebra en el que se produjeron los hechos se encuentra en la confluencia de la calle Martín con la calle Manuel Álvarez Conde. El herido, de 82 años, ha ingresado en el centro médico gijonés con un traumatismo craneoencefálico. En un principio, estas mismas fuentes, explican que sus lesiones son de carácter leve.

