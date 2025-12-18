Del autobús gratis en toda la ciudad a regar viales y acopios de material en El Musel: las 15 medidas en marcha ante la alerta por contaminación en la zona oeste de Gijón
Las acciones movilizan a Ayuntamiento, Principado y las empresas de la zona portuaria e industrial
Ayuntamiento, Principado, empresas del área industrial y portuaria y los centros de salud de La Calzada y el hospital de Jove están movilizados tras la declaración, por primera vez desde la puesta en marcha a finales de 2021 del protocolo de activación por episodios de contaminación en la zona oeste, de su nivel 2. Nivel de alarma.
La medida se ha adoptado tras la emisión, por parte del Servicio de Vigilancia y Calidad Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, de un informe con fecha de hoy en el que se da cuenta de que desde el pasado 13 de diciembre se han ido registrado valores elevados de partículas PM10 en la estación de medición de El Lauredal, superándose los valores establecidos en el Protocolo durante al menos tres días durante un periodo de cinco días consecutivos, lo que implica la activación del Nivel 2.
La activación de este nivel, que se hizo efectiva a las doce de la mañana, incluyen la ejecución de las siguientes medidas:
- Notificar la activación del Protocolo a los representantes de las administraciones afectadas y servicios competentes en materia de salud (Hospital de Jove, Centros de Salud de La Calzada I y II)
- Avisar a las empresas ubicadas en la zona y que operan bajo una autorización ambiental integrada (AAI) o autorización como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera (APCA) para la adopción de medidas de reducción de emisiones
- Informar a la población, a través de la página web del Ayuntamiento de Gijón, Principado de Asturias y los medios de comunicación, sobre las medidas activadas y la evolución en las concentraciones de contaminantes, incluyendo recomendaciones generales de carácter preventivo.
- Informar a los usuarios de vehículos en las carreteras de titularidad estatal y autonómica de las limitaciones de velocidad que se establecen, incluyendo recomendaciones e información sobre el uso de transporte público. Estos avisos se realizarán mediante los paneles electrónicos informativos.
- Limitación de la velocidad en las carreteras de la red estatal y autonómica de la zona en la que se activa en Protocolo: aquellas vías cuyo límite de velocidad habitual es 120 km/hora, pasarán a tener un límite de velocidad de 70 km/hora.
- Prohibición de circulación de vehículos pesados, por la Avenida Príncipe de Asturias, durante todo el tiempo que dure la activación
- Vigilancia de la circulación de vehículos pesados que transporten gráneles sólidos pulverulentos en la zona a fin de comprobar su limpieza y la disposición de sistemas de entoldado y cajas hermé ticas.
- Riego de carreteras en aquellos tramos que decida la comisión de valoración y seguimiento del protocolo.
- Prohibición de quemas de restos vegetales en suelos no urbanos.
- Extremar las precauciones en los procesos industriales susceptibles de generar emisiones difusas, incluida la manipulación y almacenamiento de graneles, en el marco de sus autorizaciones ambientales.
- Comunicación inmediata por la empresa al Servicio del Principado de Asturias y al Ayuntamiento de Gijón, con funciones en materia de control ambiental de cualquier situación anómala de funcionamiento que se haya producido y que pueda tener impacto sobre el medio ambiente atmosférico, adoptando la empresa las medidas oportunas.
- Riego de viales en instalaciones industriales, par cularmente en las zonas de acceso a almacenamientos de graneles a la intemperie.
- En actividades realizadas en zonas portuarias, las empresas deberán humectar permanentemente los acopios de graneles, viales y demás focos de emisión difusa tanto en autorizaciones y concesiones como en zonas de Muelle comercial (cintas transportadoras, zonas de carga y descarga, etc.), reduciéndose la carga, descarga, trasiego y transporte de material pulverulento al mínimo indispensable para el mantenimiento de la operatividad vidad del puerto y de las actividades asociadas a estas operaciones.
- Reducción del precio del billete sencillo de autobús interurbano y urbano en un 100%.
- Reforzamiento del transporte público ofertando plazas suficientes/frecuencias para absorber el incremento de demanda.
