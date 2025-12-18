La zona oeste de Gijón vivió este jueves una intensa jornada de convivencia con la celebración de la fiesta comunitaria “Reactiva”, impulsada por la Fundación Mar de Niebla, que desplegó a lo largo del día numerosas actividades en el parque Fernando VI y en distintos locales del entorno, como los de la propia fundación, la vocalía de la asociación vecinal de Alfonso Camín y el club de voleibol La Calzada. El objetivo fue visibilizar el trabajo comunitario que se desarrolla en el barrio y fomentar la participación vecinal.

Mar de Niebla saca la vida comunitaria a la calle con la fiesta “Reactiva” en la zona oeste de Gijón (en imágenes) / Juan Plaza

La responsable del área de Voluntariado, Participación y Desarrollo Comunitario de Mar de Niebla, Virginia Llano, explicó que la iniciativa se enmarca dentro del proyecto Reactiva, que busca “recuperar espacios en desuso o que estén cerrados” y devolverlos a la comunidad como lugares de encuentro y relación.

Recuperar espacios y crear comunidad

Llano detalló que a lo largo del último año el proyecto ha impulsado distintas acciones, como jornadas comunitarias, cursos y actividades culturales, con un hilo conductor común: mostrar que el barrio está vivo. “Todo esto confluye hoy para visibilizar que hay muchas cosas que se hacen en el barrio y que podemos recuperar locales de una forma solidaria y colaborativa”, señaló.

Un ejemplo destacado y sobre el que se ofreció una charla en esta misma jornada, fue la juguetería solidaria, instalada en un antiguo local comercial cedido temporalmente por su propietario. En ella han participado vecinos, voluntarios y personas en formación, creando una red solidaria basada en la reutilización, la economía circular y el apoyo mutuo. “Al final, entre todos, se crea una red de relaciones que funciona”, subrayó Llano. Durante la actividad se explicó de qué manera se impulsan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de esta iniciativa y como todo ello “transforma el barrio”.

La jornada incluye también la presentación de “Oeste en Juego”, una plataforma formada por entidades deportivas de la zona que apuesta por visibilizar el deporte base y avanzar hacia una fundación comunitaria.

Juegos tradicionales y participación abierta

En el parque Fernando VI se desarrollan juegos tradicionales asturianos, dinamizados por jóvenes que se forman en actividades de tiempo libre dentro de una escuela-taller. Para Tes Said, una de las participantes en la dinamización, se trata de actividades voluntarias y sin coste, pensadas para que todo el mundo pueda participar: “Queremos que la gente juegue, disfrute y se lo pase bien”, indicó.

Por la tarde, el programa se completa con actuaciones de coro y teatro, así como actividades impulsadas por la Vocalía de la Mujer en locales vecinales cercanos, con la intención de dar a conocer espacios que, pese a contar con actividad, siguen siendo desconocidos para parte del vecindario.

La jornada, caracterizada por su ambiente familiar, concluirá con una chocolatada popular a partir de las 18.00 horas. Las expectativas, según Virginia Llano, eran sencillas pero claras: “Que la gente disfrute y que conozca todo lo que se hace en la zona oeste”. La fiesta “Reactiva” se planteó así no solo como un evento puntual, sino como una invitación a implicarse y a cuidar la comunidad desde lo cercano.