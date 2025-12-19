Fin al estado de alarma por alta contaminación en la zona oeste de Gijón: adiós a las restricciones al tráfico y al servicio de bus gratuito
El Ayuntamiento desactiva el protocolo antipolución 24 horas después de haberlo activado en su máximo nivel de alerta por primera vez en su historia
Fin a la declaración del nivel de alarma por polución en la zona oeste. La mejoría de los datos registrados en las estaciones de control de la calidad del aire han llevado al Ayuntamiento a resolver la desactivación del protocolo, que ya se anuncia en las marquesinas de Emtusa. A partir de ahora se volverá a cobrar a los usuarios de le empresa municipal. Igual que a los de la CTA que habían fijado la gratuidad en sus servicios de origen y destino en Gijón.
La desactivación se completará justo al cumplirse 24 horas de la que ha sido la primera vez desde su puesto en marcha en 2021 en que el protocolo se ha actidado a su mas alto nivel. Al bajar del nivel 2 también queda sin efecto la prohibición de circulación de camiones por la avenida Príncipe de Asturias.
A partir de ahora se está en nivel 0 o preventivo.
El nivel de alerta se decretó al mediodía del jueves tras la emisión, por parte del Servicio de Vigilancia y Calidad Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, de un informe en el que se da cuenta de que desde el pasado 13 de diciembre se han ido registrado valores elevados de partículas PM10 en la estación de medición de El Lauredal, superándose los valores establecidos en el Protocolo durante al menos tres días durante un periodo de cinco días consecutivos. Se movilizó a Emtusa, la Policía Local y Emulsa para aumentar limpiezas y a las empresas del polo industrial y el portuario para controlar sus procesos.
