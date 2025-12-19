El albergue de Serín baja su censo de ocupantes: adoptados 61 perros, 47 gatos, un carnero, un canario y un agaporni

Cien días hace que la Fundación Protectora de Animales del Principado, con Alejandra Mier a la cabeza, asumiera la gestión del Centro de Protección de Animales, que el Ayuntamiento de Gijón tiene en Serín. Un "cumpleaños" que conllevó la visita a las instalaciones del concejal Rodrigo Pintueles y su equipo de la concejalía de Medio Ambiente, de la que depende el área de Bienestar Animal, para ver los avances alcanzados en ese tiempo en cuanto a limpieza de las instalaciones y adopciones de animales, y empezar a plantear movimientos de cara a la reforma y ampliación de la instalación.

A su llegada a Serín, el albergue estaba ocupado por 110 perros y 32 gatos. Ahora mismo hay 70 perros y 11 gatos y por el camino, según los datos aportados por la Protectora, se ha logrado la adopción de 61 perros y 47 gatos. También se encontró un hogar en Piloña para el carnero que llegó al albergue tras ser atrapado por la policía vagando por Nuevo Gijón, se tramitó la adopción de un canario y se consiguió que un agaporni volviera con su familia.

A la espera de correr la misma suerte está, entre otros, el mastín ciego que los bomberos tuvieron que sacar de un riachuelo al que se había caído desorientado. Son los animales más viejos y grandes los que más problemas tienen para encontrar un hogar. De hecho, algunos de los que viven en el albergue llevan años allí. No hay problema con los cachorros como paso con la camada de seis perros que llegaba hace unos días: tres ya yan sido adoptados y no tardará en pasarle lo mismo a sus hermanos.

Una joven prepara para su paseo a Pilón, el mastín ciego rescatado por los bomberos. / Lne

Mas datos: han hecho 35 esterilizaciones de gatos de colonias y puesto en marcha programas informáticos para tener datos en tiempo real de las entradas y salidas de animales del albergue y de sus características y un sistema de geolocalización y control de las colonias. Junto al personal de la Protectora están los voluntarios. Ahora mismo hay registrados 56 y otros 10 en proceso de formación.

"El cambio se ve a simple vista", destacaban tras ver las instalaciones tanto Pintueles como el director general de Medio Ambiente, Alejandro Navazas. Ahora les toca a ellos ejecutar el plan de mejoras del centro. El presupuesto de 2026 incluye una partida de unos 150.000 euros para impulsar la primera fase de esa renovación. "Ganar una zona para que los perros puedan esparcer, renovar los cerramientos de las zonas de estancia canina y hacer una reforma de la gatera haciendo una especie de balconcito que permita que entre luz y ventilación", explicó el concejal. Sin olvidar que hay que renovar la solera del suelo y mejorar la canalización de las aguas de escorrentía.

Una vista de las instalaciones de Serín. / Lne

También se están haciendo las gestiones necesarias con el área de Hacienda para poder sacar del remanente de la concejalía los 47.000 que les pide Cogersa por la finca que está justo enfrente de la instalación municipal y sobre la que se quiere hacer pivotar el plan de crecimiento del centro. Eso ya quedaría para 2027.

"Si hacemos las cuentas entre obras, distintos programas y proyectos y actuaciones Gijón destinará un milón de euros a políticas de bienestar animal", destacó el edil. El desglose de ese dinero incluye 297.000 euros anuales hasta 2027 para el Centro de Protección Animal –sumados los pagos a la adjudicataria por la gestión integral de las instalaciones–; 215.000 euros para obras de mejora, de los cuales 150.000 euros se ejecutarán en 2026 y 75.000 euros en 2027; 100.000 euros en 2026 para cuidado y control de colonias felinas, con prórroga de otros 100.000 euros en 2027; y 20.000 euros para reparaciones puntuales a lo largo de 2026. "Esta inversión pone fin a años de deterioro heredados del anterior gobierno de PSOE e IU y se acompaña de una gestión que ya está dando resultados claros en adopciones y bienestar animal".