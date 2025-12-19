Bus gratis y control de camiones: las medidas por la alarma por contaminación en el oeste de Gijón

"¿Y eso? Una sorprendida Carla Álvarez contestaba así al conductor de la línea 12 de Emtusa e n dirección a La Calzada que le animaba a pasar sin pagar. La gratuidad de los autobuses extendió en minutos a todo Gijón el efecto de la activación desde el Ayuntamiento del nivel 2, el nivel de alarma, del protocolo de actuación ante episodios de contaminación del aire en la zona oeste. La primera vez que se activa ese nivel, el máximo, desde que el protocolo fuera aprobado a finales del año 2021.

"El cuidado y la protección de la salud de los gijoneses es y será siempre un objetivo prioritario e irrenunciable por encima de cualquier otra consideración", aseguraba el edil de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles, al anunciar la activación de la alerta tras los más que desfavorables niveles de partículas PM10 registrados en la estación del Lauredal desde el pasado día 13. La estimación es que la situación se pueda prolongar hasta esta noche.

Emtusa no fue el único servicio municipal que tuvo que hacer frente a la situación. La Policía Local se encargó de ejecutar las restricciones en materia de movilidad y los trabajadores de Emulsa reforzaron el trabajo de limpieza de las calles de la zona oeste. Así, a partir de las doce de la mañana coches policiales con la palabra contaminación señalizada anunciaban las restricciones a las que tenían que someterse los conductores de vehículos privados. Sobre todo los camioneros ante la prohibición de circulación de vehículos pesados por la avenida Príncipe de Asturias. La misma avenida donde el miércoles por la tarde se manifestaban, una vez más, los vecinos de La Calzada exigiendo el fin del paso de cientos de camiones por el barrio por los efectos negativos para la salud de los vecinos de la zona oeste.

El amplio operativo en Gijón por la activación del protocolo anticontaminación, en imágenes / Juan Plaza

La activación del protocolo en nivel 2 supone también la limitación de velocidad en las carreteras de la red estatal y autonómica de la zona pasando de 120 a 70 kilómetros a la hora y la vigilancia en todo el ámbito de los camiones que transporten graneles sólidos pulverulentos para comprobar su limpieza y la disposición de sistemas de entoldado y cajas herméticas.

En Emulsa tocó rehacer la agenda de trabajo de la jornada olvidándose, por ejemplo, de las singulares labores de limpieza iniciadas un día antes en la piscina de la Universidad Laboral, para trasladar a la zona oeste al personal necesario para ejecutar las labores de riego de viales y aceras que impone el protocolo. Hubo equipos de limpieza con mangueras y cubas en Cortes de Cádiz, Camino de Rubín, avenida de Galicia, Príncipe de Asturias, Eduardo Castro hasta Portuarios, avenida de Argentina, Brasil, Gran Capitán, Martín, avenida de José Manuel Palacio, Simón Bolívar, carretera de Avilés, Lauredal y la zona de Lloreda-Campones.

La promoción del uso del transporte público para intentar rebajar las emisiones por tráfico también llevó al Consorcio de Transporte de Asturias (CTA) a involucrarse en la situación fijando que todos los servicios que presa y que tenga origen o destino en Gijón serán gratuitos mientras permanezca activada la alerta.

No solo a las administraciones públicas les impone deberes el protocolo anticontaminación de la zona oeste. La aplicación de acciones para minimizar emisiones afecta a todas las industrias del ámbito con autorización ambiental integrada o de actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera. Que no son pocas en la zona Oeste. A todas ellas llegaba la notificación de la activación del protocolo a primera hora de la mañana. Desde Arcelor se confirmó la aplicación de las medidas y desde la Autoridad Portuaria de El Musel dio orden desde el primer momento a la Policía Portuaria para que desviara a los camiones que iban a salir del puerto por Príncipe de Asturias para que lo hicieran por Aboño.

A las empresas les exige el protocolo que extremen las precauciones en los procesos industriales susceptibles de generar emisiones difusas, sobre todo en la manipulación y almacenamiento de graneles, y que rieguen sus viales interiores. En zonas portuarias, además, las empresas deben humectar "permanentemente" los acopios de graneles.

Consejos de salud

La situación de alarma también se le notificó al hospital de Jove y los centros de salud de La Calzada. El Ayuntamiento, además, incluye en su alerta a la población a través de su web y sus redes una petición a la población para que redujera la actividad al aire libre.

Desde su entrada en vigor, el protocolo especial para la zona oeste por contaminación se activó poco más de cien días. Ninguno en nivel 2. De hecho la mayoría fueron de nivel 0, el meramente preventivo. A lo largo de este 2025, y hasta llegar a esta activación, fueron 16 las jornadas con el protocolo activado: 12 en nivel O y 4 en el nivel 1, de aviso. La mayor parte de las activaciones tuvieron su origen en los registros en El Lauredal.