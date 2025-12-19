Los vecinos de la zona oeste de Gijón estallan contra "una situación insostenible", tras activarse el nivel máximo de contaminación: "Estamos siempre al límite"

"Es una situación insostenible". Así se manifestaba ayer Carlos Arias, presidente de la asociación vecinal "Alfonso Camín" de La Calzada, a raíz de la activación, por vez primera, del protocolo anticontaminación de la zona oeste en su nivel 2, el máximo, el de alarma. De "insostenible" tildaba la situación de la polución. "Estamos siempre en el límite", subrayó Arias, que considera que dicha activación puede servir para "meter presión" al Ministerio de Transportes, con el plan de los accesos a El Musel como telón de fondo. "Que se haya declarado la alarma da idea de la gravedad de lo que ocurre", indicaron, por su parte, los ecologistas.

Carlos Arias señaló que la puesta en marcha del protocolo, de la que remarcó su "necesidad" y que conlleva numerosas medidas, se puede interpretar como que, al menos a nivel local, se "toma en serio" la problemática de la contaminación. "Que los camiones y mercancías pesadas no pueden circular por Príncipe de Asturias, aunque sea debido a esto, ya es un cambio", afirmó Arias, un día después de una nueva concentración vecinal en Cuatro Caminos para reivindicar soluciones ante el constante tráfico pesado por dicha avenida.

El amplio operativo en Gijón por la activación del protocolo anticontaminación, en imágenes / Juan Plaza

"Todas las administraciones pueden hacer más, lo hemos dicho muchas veces; el Ayuntamiento tiene esta herramienta", prosiguió el líder vecinal de La Calzada, para quien la activación de la alarma en la zona oeste de la ciudad está totalmente justificada. "Basta tirar de datos", sostuvo Carlos Arias, que incidió en que la polución es un "mal endémico" en La Calzada.

Un problema "enquistado"

Desde la Coordinadora Ecologista de Asturias lamentaron que el Ayuntamiento "haya tardado tanto" en activar el segundo nivel del protocolo. "Lo llevábamos reclamando varios días, en los últimos los valores han sido muy malos", declaró Fructuoso Pontigo, portavoz del colectivo, que proclamó que, incluso lloviendo, los valores de contaminación han estado demasiado altos.

"Es una cosa exagerada", expresó Pontigo, que abogó por que esta cuestión pase a ser prioritaria. "Es muy importante para los vecinos, estamos hablando de la calidad de sus vidas", afirmó el portavoz de la organización ambientalista. "Es un problema enquistado desde hace muchos años", insistió Fructuoso Pontigo, que reprochó al Principado que "no dice ni mú" sobre la problemática. "Está desaparecido", ahondó. Ahora bien, Pontigo recalcó que, pese a que el tráfico pesado es uno de los causantes, las emisiones de Arcelor son las principales responsables.