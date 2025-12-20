La contaminación vuelve a dispararse en el oeste de Gijón: ¿puede volver a activarse el estado de alarma?

Un día después de que el Ayuntamiento de Gijón haya rebajado la activación del protocolo contra episodios de contaminación del nivel de alerta, el máximo, al nivel preventivo, que es el mínimo, la polución volvió a dispararse en la zona oeste de Gijón. La estación de medición de El Lauredal registró a lo largo de la jornada de hoy niveles elevados de contaminación, destacando los 507 microgramos por metro cúbico de aire de partículas inferiores a 10 micras, PM10, que midió a las once de la mañana.

La calidad del aire fue especialmente mala entre las ocho y las once de la mañana, con mediciones también elevadas durante la madrugada y a primera hora de la tarde. De cómo evolucione la situación depende el que haya que volver a activar el nivel de alerta, que incluye medidas como la prohibición del paso de camiones por la Avenida del Príncipe de Asturias o la gratuidad de los viajes en los autobuses de Emtusa. Una medida que requiere de unas condiciones muy concretas.

Para reactivar el nivel de alerta tienen que superarse durante tres días, a lo largo de cinco consecutivos, los niveles máximos de concentración de algún contaminante. Esto supone que si la situación se mantiene este sábado y sigue el domingo siguen registrándose elevados niveles de contaminación en el oeste de Gijón, el lunes el Ayuntamiento volverá a activar la alerta.

Los altos niveles de contaminación no se registraron este sábado sólo en las PM10, sino que las partículas inferiores a 2,5 micras (PM 2,5) también alcanzaron picos de hasta 281 microgramos por metro cúbico de aire en El Lauredal.

El concejal de medio ambiente del Ayuntamiento de Gijón, el popular Rodrigo Pintueles, ha abogado por impulsar la revisión de las medidas de lucha contra la contaminación, algo que quiere abordar con el Principado y con todos los agentes implicados. El Principado es quien tiene la competencia en que las industrias cumplan las medidas que les son exigidas en su autorización ambiental integrada.

La industria

El origen de la contaminación en Gijón está asociado mayoritariamente al tráfico rodado, pero los días con peor calidad del aire a lo largo del año tienen que ver con episodios de inversión térmica que impiden que se dispersen los contaminantes que emite la industria pesada, en especial de Arcelor, según diversos estudios elaborados por el Principado.

El planteamiento del edil es calificado como "interesante" por el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana de Gijón (FAV), Manuel Cañete, quien indicó que "lo primero de todo es poner en valor la denuncia constante que las asociaciones de vecinos de la zona, la FAV, la plataforma contra la contaminación y las organizaciones ecologistas hemos mantenido a lo largo de estos años y que dieron lugar, entre otras cosas, a este Plan de Calidad del Aire y sus medidas correspondientes".

Al fondo, humareda en la zona industrial de Gijón, en una imagen tomada desde La Calzada poco antes de la una de la madrugada de este sábado. / Lne

Dicho eso, Cañete añade sobre la activación del protocolo que "llegar al nivel 2 (el de alerta) debería preocuparnos lo suficiente para tomar medidas continuadas que eviten llegar a ello. La salud y el medioambiente debe ser lo primero", agregando que las administraciones durante mucho tiempo "han estado mirando para otro lado ante esta realidad" que son los episodios recurrentes de altos niveles de contaminación en Gijón.

Cañete aboga porque Ayuntamiento, Principado y El Musel trabajen conjuntamente para evitar estas situaciones, contando con los vecinos. En su opinión, además, "la alternativa de movilidad a través del transporte público gratuito o bonificado debería mantenerse en el tiempo si se aprovechan iniciativas de ayudas económicas en movilidad. Se ha demostrado que los usuarios crecen".

La activación del nivel de alerta también "ha demostrado que se puede eliminar la circulación por la Avenida del Príncipe de Asturias y que esto debería ser un punto de inflexión para planificar otras alternativas", agrega el presidente de la FAV.

Ecologistas

Por su parte, el portavoz de la Coordinadora Ecologista de Asturias, Fructuoso Pontigo, insistó ayer en que "deja de llover y empeora la contaminación en Gijón por los elevados picos de partículas, que respiran los vecinos", opinando que ante esta situación "el Ayuntamiento se precipitó ayer cuando rebajó al nivel 0 el protocolo de la contaminación, que hoy debería subir ese nivel, en vista de la situación muy desfavorable del aire que hay de nuevo".

Pontigo apunta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) "recomienda no superar el límite de 5 microgramos por metro cúbico de media anual y de 15 de media diaria de PM 2,5" y recuerda que las partículas pequeñas son las más peligrosas para la salud, debido a que pueden llegar a la profundidad de los pulmones y algunas pueden alcanzar el torrente sanguíneo, "llegando por tanto a cualquier órgano del cuerpo. Pueden provocar también irritación en las vías respiratorias, tos o dificultad para respirar". En cuanto a las PM10, la OMS recomienda no superar el límite de 15 microgramos por metro cúbico de media anual y de 45 de media diaria.

"Desde la Coordinadora Ecoloxista d´Asturies hemos denunciado reiteradamente que Gijon presenta malos datos de contaminación del aire por partículas, sumándose este contaminante a otros como el benceno que también alcanzan concentraciones inadmisibles en la zona, sin que se están tomando medidas suficientes para reducirlas", remató.