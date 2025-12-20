Gijón busca impulsar la revisión de las medidas de lucha contra la polución: "Queremos tener conversaciones con el Principado"

Veinticuatro horas duró la primera declaración de alarma por polución decretada en Gijón desde que a finales de 2021 entrara en vigor el protocolo específico de actuación por episodios de contaminación del aire en la zona oeste. A las 12 de la mañana de ayer se oficializaba el descenso del nivel 2 al nivel 0, o preventivo, ante la mejoría de los registros en las estaciones de control de calidad del aire del Oeste – sobre todo la del Lauredal– tras las horas de lluvia. Aunque la bajada de nivel se ejecutaba justo al cumplirse 24 horas de la activación, ya una hora antes desde los paneles informativos de Emtusa se notificaba a los usuarios el final de la gratuidad del transporte público. Una de las medidas que conllevó la aplicación del nivel de alarma. También quedaba sin efecto la prohibición de paso de camiones por la avenida de Príncipe de Asturias. Otra de las acciones más llamativas.

Ya con el nivel de alarma desactivado el edil de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, mostraba su satisfacción por la coordinación y agilidad demostrada por los servicios municipales para asumir las tareas que les impone el protocolo "y que ha sido muy exitosa. En poco más de hora y pico se puso en marcha un dispositivo que implicó a tráfico, bomberos, Emtusa, Emulsa y Policía Local y a nivel regional a la Demarcación de Carreteras, la Autoridad Portuaria y los equipamientos sanitarios de la zona oeste" .

Más allá del éxito de un operativo que nunca había pasado de su descripción sobre el papel a su ejecución en la calle, el edil del PP también ve la necesidad de revisar todas las medidas que hay sobre la mesa para luchar contra la contaminación en la zona oeste y hacerlo a partir de un mayor compromiso del gobierno del Principado de Asturias como administración competente.

"Queremos tener conversaciones con el Principado para hacer una revisión y ya hace meses que trasladé por carta al consejero Alejandro Calvo y a la directora general de Medio Ambiente, Susana Madera, la necesidad de entablar una negociación con todos los agentes implicados. En el Ayuntamiento tenemos las competencias de vigilancia y control, que creo que estamos realizando con más intensidad que nunca, pero quien otorga las autorizaciones ambientales y es responsable de vigilar que sus condicionales se cumplan no deja de ser el gobierno del Principado", explicó el edil gijonés.

Pintueles reivindicó también "implicar a la Autoridad Portuaria" y, en materia de nuevas medidas "nos parece fundamental abordar un protocolo de limpieza integral de todas las vías de comunicación de la zona oeste. Es muy importante la retirada de partículas sedimentables para evitar que luego el tráfico, fundamentalmente el pesado, genere ese efecto de resuspensión que nos convierte las sedimentables en partículas PM 2,5 y PM 10 que pueden ser respiradas por los ciudadanos y generar problemas de salud".

En todo caso, el compromiso de la concejalía de Medio Ambiente es cumplir escrupulosamente lo que ahora fija el protocolo.

La salud por encima de todo

Tanto en las condiciones para la activación de alguno de sus tres niveles como en la ejecución de las medidas y restricciones que impone cada uno de ellos, tanto a las administraciones como a las empresas de la zona industrial y portuaria. "Lo dijimos al principio del mandato, por encima de cualquier otra consideración la protección de la salud y del bienestar de los vecinos de la zona oeste es una prioridad en materia medioambiental", remató Pintueles.

El control de la situación sigue y el protocolo se mantiene activado aunque, por ahora, a nivel 0. ¿Qué medidas conlleva ese nivel? Además de las medidas de información a la ciudadanía y las empresas –que deben adoptar las medidas de reducción de emisiones que se le concreten en su autorización ambiental– se mantienen los riegos de carreteras, la vigilancia de camiones que transporten graneles sólidos pulverulentos y la prohibición de quema de restos de vegetales en suelos no urbanos.