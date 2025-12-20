El Hospital de Jove agradece el trabajo de los profesionales jubilados
El Hospital de Jove celebró ayer el acto de despedida a los 23 sanitarios jubilados a lo largo del 2025. El centro sanitario de la zona oeste aprovechó la cita para agradecer el trabajo que han desarrollado en su trayectoria. En la imagen, los jubilados junto al director de Enfermería del hospital, Iván Cueva Fernández.
