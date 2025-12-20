Los tráficos de El Musel crecen un 4,82% hasta noviembre
El tirón de los graneles sólidos, que han supuesto el 80% de los tráficos del Puerto, es lo que ha llevado al crecimiento
El tirón de los graneles sólidos, en especial la descarga de minerales por la terminal Ebhisa, ha llevado a que los tráficos de El Musel hayan crecido en un 4,82% en los once primeros meses del año respecto al mismo periodo del año pasado. El dato se facilitó ayer en la reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón. En total, entre enero y noviembre se movieron por el Puerto 15,06 millones de toneladas frente a los 14,37 millones del periodo anterior. Mientras los graneles sólidos han subido, los líquidos y la carga general retrocedieron.
El tráfico de graneles sólidos se saldó con 12,09 millones de toneladas, algo más de un millón respecto al mismo periodo del año anterior. El incremento representa el 9,02%. El alza ha sido especialmente significativa en la terminal de minerales, Ebhisa, con un incremento del 14,59% hasta alcanzar los 7,61 millones de toneladas por el aumento en las descargas de materias primas para Arcelor. También se incrementó sustancialmente el tráfico de áridos, hasta alcanzar las 860.000 toneladas, un 61,10% más. El movimiento de carbón térmico, en cambio descendió en 680.000 toneladas, con 1,36 millones de toneladas en total, de las que de las que por Ebhisa se movió menos de una cuarta parte del total.
El trasiego de graneles líquidos bajó un 6,34% hasta el millón y medio de toneladas, con un descenso del 16,48% en los tráficos de la regasificadora y del 7,88% en los productos pretrolíferos, mientras crecieron los de asfalto y gases energéticos de petróleo, en este último caso en un 75%.
La carga general cayó un 12,35% hasta los 1,45 millones de toneladas. En el caso de la mercancía contenerizada, suma 63.778 TEUs (contenedores de 6 metros o su equivalente), un 3,88% menos. En toneladas, el tráfico contenerizado alcanzó las 859.000, un 9,10% menos. Los tráficos siderúrgicos, sumaron 587.000 toneladas, un 11,61% menos, debido fundamentalmente a un descenso en las importaciones de acero.
Estas cifras suponen que en los primeros once meses del año los graneles sólidos han supuesto un 80,27% de los tráficos totales del puerto gijonés.
En la reunión del Consejo también se informó de que la tesorería con la que cuenta el Puerto a fecha de noviembre ascendía a 21,46 millones de euros, más del doble de la liquidez con la que inició el año, de 9,47 millones de euros.
A falta de un mes para que concluya 2025, el resultado del ejercicio va por los cuatro millones de euros de beneficios, por encima de las previsiones del Plan de Empresa, en las que se estimaba un cierre del ejercicio 2025 con un millón de euros de beneficios.
El Consejo, por otra parte, aprobó ayer las cuentas consolidadas de la Autoridad Portuaria de Gijón y sus empresas participadas en 2024, con unos beneficios de 7,41 millones de euros frente a los 1,92 millones de 2023.
El Consejo también adjudicó el servicio de limpieza en El Musel y en el Puerto Deportivo de Gijón a la firma Ascan Servicios Urbanos. Así mismo, también autorizó a Exolum a ceder la gasolinera de El Musel a Galp Energía España.
Cifras en once meses
- El Musel movió 15,06 millones de toneladas, un 4,82% más que en el mismo periodo del año pasado.
- A falta de un mes para acabar el ejercicio, los beneficios superan los 4 millones de euros, por encima de los previsto en el Plan de Empresa.
- El Puerto acumula 21,46 millones en tesorería, más del doble de como inició 2025.
