Los vecinos de la zona oeste de Gijón, tras la desactivación de la alarma por contaminación: "Que abran los ojos"

Apenas duró un día la activación del nivel 2, el nivel de alarma del protocolo anticontaminación, pero en la calle el sentir vecinal sigue siendo de preocupación ante la situación de la polución. La "normalidad" regresó ayer a los barrios de la zona oeste, con los camiones volviendo a circular por Príncipe de Asturias, la gratuidad del autobús evaporándose y una clara reivindicación ciudadana. "Que esto sirva para abrir los ojos", desearon los residentes.

Chivu Eugen Alexandru, vecino de Tremañes, atravesaba ayer Cuatro Caminos ya con el ruido del tráfico pesado de fondo. A su juicio, la polución en el oeste es una problemática ante la que no cabe ponerse de lado. "Es preocupante sobre todo de cara a las nuevas generaciones; tengo dos hijos pequeños y a ciertas horas, o cuando hay mucho tráfico, evitamos sacarlos de casa", subrayó Alexandru, que aplaudió la puesta en marcha del nivel 2 del protocolo. "A lo mejor nos viene bien a todos para despertar, abrir los ojos y poner de nuestra parte", señaló.

Silvia Blanco, a la izquierda, y Lorena Veiga, con la pequeña Deva Tamaral, en la avenida de la Argentina. | MARCOS LEÓN

Silvia Blanco, vecina de La Calzada, se percató al subir al autobús y comprobar que no tenía que pagar ni un céntimo, hace un par de días, de la activación de la alarma. "La gente empezó a preguntar qué pasaba", sostuvo Blanco, para quien la medida tomada por el Ayuntamiento ante los negativos valores de las estaciones de medición de la calidad del aire es, nunca mejor dicho, "alarmante". "Esta zona siempre ha estado muy contaminada", aseveró, con cierta resignación, Silvia Blanco. "Tiene que haber industria pero puede ser limpia... y con el tráfico hay que hacer algo", añadió Lorena Veiga, con la cría Deva Tamaral, de tres meses, ensimismada junto a su madre en la avenida de la Argentina. Precisamente Veiga puso el foco en mejorar la calidad ambiental de la ciudad, y del oeste en particular. "Aquí podríamos vivir muchísimo mejor pero con la contaminación que hay igual te lo piensas antes de venir", profundizó. "Si esta alarma vale para hacer más visible el problema, fenomenal", culminó Silvia Blanco.

Marcelino Lázaro, con la perra «Trufa», en el parque del Lauredal.

Marcelino Lázaro, vecino del Lauredal, se mostró tajante respecto a la alarma antipolución. "Tendría que estar activada siempre porque siempre estamos igual: se respira mal, está todo sucio, hay un jaleo de camiones...", desgranó Lázaro, que vio "perfecta" la decisión municipal de activar la alerta. "Hay que darse cuenta del problema que tenemos desde hace años; a ver si sirve de algo", declaró el vecino, que notó el jueves varios cambios respecto al día a día habitual en la zona, como el refuerzo de limpieza de efectivos de Emulsa en algunas calles o la ausencia de vehículos pesados en la avenida Príncipe de Asturias, por la que pasó Marcelino Lázaro en coche. "Había policía haciendo controles", afirmó.

"Aquí estamos muy afectados en cuanto a falta de limpieza, suciedad...", destacó Vanessa Fernández, propietaria del café Lauredal, testigo del baldeo especial de Emulsa y quien indicó que la activación del nivel 2 también puede ejercer de medida de "presión", principalmente hacia el Ministerio de Transportes, con el anhelado plan de accesos a El Musel en la recámara.