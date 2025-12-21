La evolución en Gijón de la contaminación (y los datos no son buenos): la estación de control de El Lauredal sigue superando el límite diario

La estación de control de la contaminación en el barrio de El Lauredal estaba superando los niveles máximos diarios permitidos de concentración de partículas inferiores a 10 y a 2,5 micras (PM 10 y PM 2,5). Ese es el resultado de la media de los registros horarios de polución entre la medianoche y las cinco de la tarde. Esa misma estación ya registró ayer niveles de concentración muy elevados.

En los últimos tramos horarios el nivel de contaminación en El Lauredal se redujo sustancialmente, después de haber alcanzado a las cuatro de la madrugada un máximo de 124 microgramos de PM 10 y 74 microgramos de PM 2,5 por metro cúbico de aire. A partir de las once de la mañana, la situación mejoró notablemente y a las cinco de la tarde se registraron niveles de seis y dos microgramos de PM 10 y PM 2,5 respectivamente. Una mejora que por el momento está siendo insuficiente para compensar los elevados niveles que se registraron de madrugada y a primera hora de la mañana.

Estación de medición de la contaminación en El Lauredal. / Marcos León

En el caso de que la media diaria finalmente los 15 microgramos de PM 2,5 o los 45 microgramos de PM 10, el Ayuntamiento previsiblemente volverá a tener que activar el nivel de alerta contra la contaminación, que implica restricciones en el tráfico de camiones por la zona oeste, en concreto por la Avenida del Príncipe de Asturias, y también la gratuidad de los viajes en los autobuses de Emtusa.

El jueves se había desactivado el nivel de alerta o nivel dos del protocolo de actuación ante episodios de contaminación, al nivel preventivo o nivel cero, en el que no hay restricciones.

En la mañana de este domingo, la Coordinadora Ecologista de Asturias evaluó la situación de la calidad del aire en Gijón como "muy desfavorable" tras haberse registrado elevados picos de contaminación en el Lauredal, Roces y Santa Cruz de Jove en partículas de reducido tamaño, que son las más perniciosas para la salud al penetrar a más profundidad en el sistema respiratorio y poder alcanzar incluso el torrente sanguíneo.

Benceno

La situación había mejorado durante la tarde, permaneciendo sólo la estación de El Lauredal fuera de rango.

Los ecologistas no sólo siguen con atención la evolución de la contaminación por partículas, sino que también denuncian que otros contaminantes como el benceno están alcanzando en determinados momentos niveles de concentración elevados. El benceno suele estar asociado a la producción de coque.