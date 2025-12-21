El Musel cerrará 2025 con 15 millones en tesorería al destinar otros 7 a amortizar deuda
La Autoridad Portuaria de Gijón cerrará 2025 con 15 millones de euros de tesorería tras destinar otros 7,1 millones de euros a amortizar deuda, en concreto parte del préstamo concedido por Puertos del Estado para culminar la obra de ampliación de El Musel. La tesorería acumulada por El Musel hasta el pasado mes de noviembre, tal como informó ayer este diario, ascendía a 21, 46 millones de euros partiendo desde los 9,47 millones conque inició el año. Una cifra a la que habrá que sumar otro millón más en diciembre y descontar los 7,1 millones referidos para amortizar deuda. El destino de los 15 millones de liquidez con los que acabará 2025 se concretará a principios del año que viene, sirviendo de base para su planificación presupuestaria. A fecha de noviembre, las cuentas del Puerto arrojaban un beneficio de cuatro millones de euros, por encima de las previsiones del Plan de Empresa.
