El Muselín entrega los premios del concurso de fachadas navideñas: "Teníamos muchas ganas"

Un trineo de Papá Noel, un árbol de Navidad, un reno, galletas de jengibre y paquetes de regalo realizados con material reciclado son solo algunos de los ingredientes con los que José Cruz, Raquel Liñeiro y la pequeña Noa, de 10 años, consiguieron hacerse ayer con el primer premio del concurso de fachadas navideñas de El Muselín. "Es una gran noticia, teníamos muchas ganas", afirmó Liñeiro, quien también ganó la pasada edición del certamen.

En esta nueva edición del concurso participaron un total de 10 familias que se habían encargado de llenar de luz la parte exterior de sus viviendas en las últimas semanas. Los encargados de valorar la iluminación de estas casas fueron la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón; el edil de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, y el concejal de Servicios Sociales y Vivienda, Guzmán Pendás, que recorrieron El Muselín en coche junto al líder vecinal, Sotero Rey.

Basta con entrar al barrio para hacerse una idea del impacto que tiene la iniciativa. "El barrio está impresionante. Se ve muy bajo cuando vas subiendo, pero todavía más cuando ves cada rincón. Os habéis esforzado mucho. Os damos la enhorabuena", expresó Moriyón, quien aseguró que "nos ha costado mucho decidir los tres primeros clasificados porque el nivel es muy alto". Finalmente, el primer premio fue a parar por segundo año consecutivo al camino de la Campa.

Concretamente, a la luminosa casa de José Cruz, Raquel Liñeiro y Noa. "Es un día ilusionante. El año pasado ya fue bonito y, este año, todavía más", afirmó Liñeiro, que agradeció a la asociación vecinal "Muselín Vivo" por seguir impulsando estos galardones. "Es una manera de motivar a la gente. Presta ver cómo cada año somos más los que participamos en una iniciativa que deberían tenerla en más barrios", desarrolló la madre de Noa, que en pocas jornadas empezará a pensar en las novedades que añadirán en la decoración de las siguientes Navidades.

El segundo escalón del podio del concurso de iluminación navideña de El Muselín lo ocupó esta vez Rosa María Ballesteros, mientras que el tercer premio fue para Tiki Cardo. Para la familia ganadora del certamen, los premios por parte de la asociación fueron un trofeo de madera y una comida en el restaurante Les Cabañes. Para el segundo y tercer puesto hubo un trofeo de madera y una cesta de Navidad. Además, el Ayuntamiento también les entregó a todos los participantes una bolsa con diferentes detalles.