El paseo de Naval Azul de Gijón, listo para recibir a la ciudadanía a partir de este lunes: "Cuando se abra el portón... ahí le encuentras sentido a todo"

El Natahoyo, Gijón en definitiva, contará a partir de mañana lunes con un nuevo espacio de ocio y esparcimiento. El paseo de Naval Azul, ubicado en los antiguos terrenos industriales del astillero, es una realidad. Un proyecto clave para que dicha zona vuelva a mirar al mar, un frente litoral para sentar las bases del futuro polo tecnológico que se erigirá a su abrigo, con empresas vinculadas a la economía azul. El barrio se asoma, por tanto, a una importante transformación. "Cuando se abra el portón para recibir a la ciudadanía veremos esa imagen de Indra, de las grúas de Armón; ahí encuentras sentido a todo", reivindica la Alcaldesa, Carmen Moriyón, que adelanta el siguiente paso: trabajar en el plan especial para completar la ordenación urbanística del entorno de cara a que "aquí puedan instalarse empresas de base tecnológica para que el Oeste tenga lo mismo que el Este de la ciudad".

El recinto del paseo, al que se accederá por las calles Palafox y Travesía del Mar, ha estado inmerso en las últimas fechas en labores de remate de un acondicionamiento provisional cuyo resultado podrán comprobar los gijoneses desde mañana lunes. Pendiente quedará la colocación de parte del mobiliario, más de un centenar de bancos de granito que requerirán una inversión de 58.000 euros. Las luminarias, elementos de protección y decorativos están listos y los vecinos celebran la apertura de una zona que Gijón gana para uso público. "Ojalá la gente lo utilice, tengo ganas de verlo y, sobre todo, de ver el polígono de economía azul", apunta Álvaro Tuero, presidente vecinal del Natahoyo, que remarca que se trata de "un sitio bonito y tranquilo". Un terreno que, además, lucirá toque navideño, con un gran cono que ejercerá de árbol de Navidad y la estrella que lo acompaña.

La actuación, que contempla amplios itinerarios peatonales, ha comportado un coste de unos 800.000 euros para el acondicionamiento de alrededor de 30.000 metros cuadrados, generando más de 20.000 de zonas verdes y 7.500 de caminos de hormigón. El objetivo, "devolver" a Gijón un enclave que carecía de actividad e integrarlo en la idiosincrasia marítima del barrio, con Naval Azul en el horizonte. "Esto supone mucho para El Natahoyo, va a ser un impacto", señala Álvaro Tuero sobre el mencionado parque empresarial, la principal apuesta del gobierno local para reimpulsar la zona oeste. Una vía reforzada, por ejemplo, con la instalación de la piscifactoría de Sea Eight en El Musel o la llegada de Indra a El Tallerón.

Cerquita de El Natahoyo está Moreda. Su líder vecinal, Charo Blanco, aplaude el inminente estreno del paseo de Naval. "Está muy bien recuperar zonas degradadas y abandonadas para uso y disfrute de la ciudadanía", sostiene Blanco, que aboga asimismo por "pensar en el futuro". Satisfecho se muestra también Carlos Arias, presidente de la asociación "Alfonso Camín" de La Calzada. "Es lo que hemos pedido siempre", afirma Arias sobre el "retorno" de ese entorno. "Significa ganar espacios; una ciudad como Gijón no puede tener partes de espaldas al mar", incide Carlos Arias, que asegura, sobre el paseo, que "enseguida la gente lo hará suyo". "Será redescubrir una parte de la ciudad", proclama.

La Alcaldesa, Carmen Moriyón, y el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, visitarán este lunes el paseo de Naval, asentado sobre un suelo de propiedad municipal tras superarse la pugna que enfrentó a Ayuntamiento y Autoridad Portuaria de Gijón por la titularidad de la franja. Para agilizar los trabajos, el Consistorio tiró del reciclaje de tierras de la obra de ampliación del Parque Científico Tecnológico en La Pecuaria, el otro gran proyecto para aumentar los espacios productivos y trama urbana que tiene entre manos el Ayuntamiento.

"En Gijón nos gusta pasear por la costa"

Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Urbana (FAV), indica que la apertura al público del paseo de Naval Azul es "un primer paso importante" en esa metamorfosis que experimentará El Natahoyo. Cañete, eso sí, recalca que igual de relevante es "llenar de contenido" el entorno y, para ello, insta a "acertar con el plan especial y el modelo edificatorio". "Tenemos la esperanza de que esto vaya hacia delante", proclama el líder de la FAV, que augura que el paseo tendrá un notable movimiento. "En Gijón nos gusta pasear por la costa", afirma.

La apertura del paseo de Naval Azul se suma a otro hito para El Natahoyo que tuvo lugar hace unas semanas, la inauguración de la rehabilitada capilla de San Esteban del Mar, tras una recuperación fomentada sobre todo por el Club Rotario de Gijón. El espacio, que ya ejerce como enclave cultural, alberga el nacimiento "El pesebre de los mares", realizado por la Asociación Belenista de Gijón y, cómo no, con guiños marineros. Una apuesta por el mar que subirá desde este lunes, cuando los gijoneses ya puedan caminar por un paseo de Naval que supondrá una nueva mirada al litoral de la ciudad.