El Natahoyo crece hacia el mar: el paseo de Naval Azul ya está abierto a todo Gijón

Ni es normal que una ciudad gane territorio ni que un barrio recupere el mar pero desde hoy Gijón tiene 30.000 metros cuadrados más de trama urbana y El Natahoyo un paseo abierto al mar. El suelo del cerrado astillero de Naval Gijón se ha llenado de zonas verdes, farolas, itinerarios peatonales y adornos de Navidad para dar la bienvenida a Naval Azul. Un paseo marítimo pero, sobre todo, como recordó la Alcaldesa, Carmen Moriyón, la "antesala de ese polo de innovación con empresas de base tecnológica que se pretende llevar a cabo aquí como réplica de lo que hay en la zona Este".

U n paseo abierto las 24 horas del día. Igual que lo estará el futuro parque empresarial Naval Azul porque esto "esto va a ser barrio de El Natahoyo. Esto ya es barrio de El Natahoyo. Siempre hemos querido que el barrio formará parte de esto desde el minuto uno, que lo sintiera", concretó la regidora forista para quien la apertura del paseo supone, ante todo, visibilizar ese proceso de transformación que vive Gijón muchos frentes. "Es intención de este gobierno que las infografías se vuelvan realidad. Esta es una infografía que hoy se hace realidad", sentenció Moriyón.

Aunque se esperará a febrero para su inauguración oficial, poco después de las doce y media de la mañana se abría el portón de la calle Palafox para permitir la entrada de un nutrido grupo de vecinos que ya hacían cola. A partir de ese momento, y día y noche, el paseo será accesible por esa puerta y por el acceso abierto en Travesía del Mar, junto a El Tallerón. La adecuación provisional de esos 30.000 metros cuadrados –20.500 en zonas verdes y otros 8.500 en itinerarios peatonales– ha costado algo más de 680.000 euros. A sumar a los 4,6 millones que pagó el Ayuntamiento al Puerto de Gijón por ese suelo. Aún falta que lleguen los bancos y completar el vallado de seguridad, cuya ejecución frenó un problema con el contrato de suministro de acero.

Y cuando se inaugure habrán crecido algo más las buganvillas y los jazmines que intentarán tapar los degradados muros del entorno, y las hortensias de parte de los jardines; y habrá placas señalizando el paseo pero también marcando la franja de litoral cedida por la Autoridad Portuaria y las dos piezas de ocho toneladas y media cada una que donó Duro Felguera y que recuerdan el pasado industrial del ámbito.

Una vista del paseo desde la estrella de Navidad. / Juan Plaza

Del suelo que el Ayuntamiento ya tiene como suyo aun quedan 8.000 metros cuadrados sin adecuar. Son los más próximos al acuario. El plan del Ayuntamiento es colocarlo al mismo nivel que el paseo actual a lo largo del primer semestre del año que viene y ofrecer una tercera vía de acceso a ese suelo derribando un portón que es municipal. Del plan inicial de adecuación de toda esa zona solo se cae, por ahora, la pasarela que sobre el dique conectaría ambos espacios. Su ubicación definitiva se decidirá desde el plan especial ahora en ejecución porque una de las condiciones de lo que ahora se ha hecho es que se pueda reutilizar en el proyecto final y no lo condicione.

Al tiempo que el paseo mejora su estética, el Ayuntamiento sigue trabajando en el desarrollo del plan especial que marque sus usos urbanísticos y tiene pendiente la compra del 40% del suelo de Naval Gijón que aún es propiedad de Pymar. "Solo hay dos opciones", explicó la regidora sobre el destino de ese suelo. Uno que el Ayuntamiento lo compre en el precio oficial de tasación ya que "una administración pública no puede hacerlo de otra manera" o que Pymar se incorpore al proyecto de futura que lidera el Ayuntamiento "desde una junta de compensación y con las cargas que le correspondan".

Mientras se toman algunas de esas decisiones, los gijoneses podrán seguir paseando por Naval Azul. "Ahora lo que cabe es disfrutar de este paseo. Ni en las mejores previsiones hubiéra mos pensado hace dos años ver esta parte abierta. Es una alegría", sentenció la regidora.