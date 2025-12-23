La Navidad resplandece con brillo propio en el recién abierto paseo de Naval de Gijón: "Animará a la gente a venir"

El Natahoyo y el mar se reconciliaban simbólicamente el pasado lunes con la apertura a la ciudadanía del paseo de Naval, antesala al futuro polo empresarial de economía azul. Una zona de unos 30.000 metros cuadrados por la que ya transitan multitud de vecinos y en la que también se ha colado el espíritu navideño, con una rutilante estrella y un gran cono festivo que ya hacen las delicias de los viandantes. "Esto animará a la gente a venir", coincidían este martes los paseantes.

El enclave, ubicado en los antiguos astilleros, posee dos accesos: las calles Travesía del Mar, junto a El Tallerón, y Palafox. Al entrar por esta última la recepción no puede ser más mágica, con una estrella de tonos azulados y dorados que recuerda a la que tanto llama la atención en el Náutico. José Luis Pastur y Lucía Cortina, matrimonio de La Calzada, pasaban este martes por debajo, paraguas en mano. Era su "debut" en el paseo de Naval. "Está muy guapo y tiene buenas vistas", señaló Pastur, que recordaba la ingente industria que en su momento inundó el entorno. Para Lucía Cortina, que el gobierno local haya apostado por dotar de adornos navideños el lugar es "perfecto" en aras de estimular el movimiento en la zona, convertida en improvisado "photocall" para quienes deseaban inmortalizar el paseo junto a alguno de los elementos decorativos.

Por la izquierda, Aránzazu Piñera, Clara Santamaría, Martín Hernantes y Marce Quintano, frente al cono navideño del paseo de Naval. / Juan Plaza

Una de las que no desaprovechó la ocasión de fotografiarse bajo la estrella fue Helena Sampedro. Le acompañaban sus padres, Diego Sampedro y Shaila Gonzalo. La familia, residente en El Natahoyo, quería comprobar de primera mano cómo había quedado el paseo de Naval. Para Diego Sampedro, acierto total la iluminación festiva. "Es algo acorde a la época en la que estamos y dará color y alegría, ya que está algo triste sin las zonas verdes todavía", subrayó Sampedro, que aplaudió la adecuación del lugar para transformarlo en un espacio de ocio y esparcimiento. Eso sí, a su juicio, hay margen de mejora. "Esperamos que esto solo sea la primera fase", indicó. También elogió la decoración de Navidad Shaila Gonzalo, aunque esta tenía una reivindicación. "Faltaría algo en las farolas", apostilló.

José Luis Pastur y Lucía Cortina, con la estrella a sus espaldas. / Juan Plaza

El trajín en los itinerarios peatonales era notorio. Muchos vecinos del barrio anhelaban dar un paseo por una zona que estará abierta las 24 horas del día. Aún resta completar el vallado de seguridad y la llegada de los bancos. El que está bien firme es el imponente cono que hace las veces de árbol de Navidad, situado a unos metros de las dos cunas de Duro Felguera. "Es una forma de atraer gente y que se anime a conocer el paseo", aseguró Aránzazu Piñera, que acudió con su hija Clara Santamaría. A su lado, Marce Quintano y su hijo Martín Hernantes observaban el llamativo árbol después de que los cuatro pasaran por los "entresijos" del cono. El grupo, que vive en Laviada, fue al Bioparc Acuario y, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, tocó visita al paseo de Naval Azul. "Está chulo, la zona va a ganar; le dará luz", sostuvo una atinada Marce Quintano, para la que El Natahoyo tendrá un nuevo espacio "para pasear y relajarte, leer...". Volviendo a la decoración navideña, Aránzazu Piñera ofreció un diagnóstico claro de la situación. "Será un buen sitio para sacar fotos", concluyó.

David Cuervo y Milena Fernández, con el pequeño Noah. / Juan Plaza

Cuando se inaugure, como tal, el paseo, ya habrán crecido más las buganvillas y jazmines. O las hortensias plantadas en parte de los jardines. Hasta dicha fecha, los vecinos se centran en disfrutar de volver a vislumbrar el mar y en apreciar la iluminación de Navidad, otro de sus grandes atractivos. "El árbol quedó muy bien", ensalzó el pequeño Noah Cuervo, de ocho años, que ponía a prueba la fortaleza de su cuello al mirar hacia arriba para contemplar la grandeza del cono festivo. Sus padres, Milena Fernández y David Cuervo, alabaron los adornos. Este último, por ejemplo, ya había visto el paseo de Naval de día, pero quería hacerlo cuando el sol se pusiese. "Que haya iluminación anima más a venir de noche", afirmó Milena Fernández, para quien el nuevo paseo otorgará "más opciones a El Natahoyo". "Gijón disfrutará más del paseo marítimo", sentenció. Su preocupación radica en que el entorno pueda quedar "pobre" cuando se quiten los elementos decorativos y a la vegetación no le haya dado tiempo a desarrollarse plenamente. Hasta entonces, el paseo de Naval Azul brilla con todo su esplendor a la orilla del Cantábrico.