Telf pide al juez embargar los bienes de Ebhisa por el carbón desaparecido
La suspensión de mutuo acuerdo del juicio civil mientras ambas partes negocian no incluyó medidas cautelares reclamadas por la demandante
El operador de carbones Telf está reclamando judicialmente inventariar y embargar los bienes de la terminal de minerales de El Musel, Ebhisa, para asegurar el cobro de los 52,79 millones de euros que le reclama por la desaparición en 2020 de la mayor parte de un cargamento de 159.000 toneladas de carbón que no le llegó a pagar la compañía NMR y por el lucro cesante por no haber podido disponer del mismo durante años.
El juicio civil por esta reclamación multimillonaria se había fijado para el pasado mes de octubre, pero el juez lo aplazó por 60 días ante la petición de ambas partes de un plazo para negociar a la vista del informe forense encargado por Ebhisa KPMG sobre la supuesta salida irregular de la mayor parte del carbón de sus instalaciones, que la estibadora remitió a la fiscalía y ya se ha incorporado a la investigación penal abierta tras una denuncia de Telf.
Negociaciones en marcha
Las negociaciones se están llevando a cabo en un contexto en el que Telf mantiene la petición que hizo al juzgado para que efectúe el inventario y embargue los bienes de la terminal de minerales del puerto de El Musel. El titular del Juzgado de Primera instancia número 10 de Gijón desestimó el pasado mes de agosto la petición de embargo, resolución que Telf ha recurrido ante la sección séptima de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón.
En todo caso, los bienes no cubrirían la cuantía total reclamada inicialmente por Telf. Los activos de Ebhisa a 31 de diciembre de 2024 sumaban 21 millones de euros, de los cuales 14,23 son activo no corriente. Entre los activos de Ebhisa se encuentran sus dos grúas pórtico, una tercera grúa convencional sobre raíles con tolva ecológica, los sistemas de cintas para transportar mineral hacia Arcelor y hacia Aboño, maquinaria diversa, como rotopalas y las concesiones en el Muelle Marcelino León hasta 2029 y en Aboño hasta 2030. El patrimonio neto de Ebhisa, a 31 de diciembre de 2024, estaba valorado en 9,47 millones de euros, con unas pérdidas fiscales acumuladas en varios ejercicios y pendientes de compensar de 16,74 millones.
