El nuevo convenio de Gijón al Norte, pendiente del Ministerio de Hacienda

Las gestiones para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026 los tres préstamos participativos con los que los socios de Gijón al Norte –el Ayuntamiento entre ellos con un 25% –garantizan la supervivencia de la sociedad que gestiona el plan de vías son el único movimiento ejecutado a una semana de que acabe este 20256. Un año en el que se presentaron infografías y datos tanto de actuaciones vinculadas a la futura estación de Moreda como de la reordenación del Solarón.

No solo hay que esperar a 2026 para empezar con el derribo del viaducto de Carlos Marx y el resto de las operaciones vinculadas a la denominada fase 0 de la estación: desde la recuperación de la calle en superficie al cambio de colectores. También habrá que esperar al año que viene para firmar el convenio que fije las reformuladas condiciones del plan, empezando por la ubicación de la estación en Moreda y no junto al Museo del Ferrocarril, y el reparto de costes entre las administraciones.

"El convenio estaba pendiente del Ministerio de Hacienda, y pendiente sigue. En todo caso se tiene que firmar el año que viene porque en opinión de los técnicos el convenio de 2019 está vigente hasta el 31 de diciembre de este año", explicó el edil de Urbanismo y portavoz del gobierno local, el forista Jesús Martínez Salvador, tras dar cuenta de la aprobación municipal a la prórroga de los préstamos: uno por 3 millones suscrito en 2014, otro de 38,1 millones en 2015 y uno de 7,1 millones en 2019.

"Sin venta de terrenos, que no se ha llevado a cabo, los préstamos de las administraciones son la única vía que hay para seguir soportando los costes de la sociedad", concretó el edil. El edil incorporó un "esperemos que lógicamente empiecen el año que viene" a su previsión sobre las primeras obras vinculadas a la intermodal. Obras con un coste calculado de 53,5 millones –sobre un total que ronda los 5oo– y la previsión de licitarlas en el primer trimestre de 2026. El Ayuntamiento ha fijado en su presupuesto una partida de 1,4 millones para el derribo del viaducto de Carlos Marx.