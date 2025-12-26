Juegos infantiles y zona de estancia en el nuevo parque de Tremañes
La obra, con 106.000 euros de coste arrancará tras las fiestas junto a la sede vecinal de San Juan
El 7 de enero, casi como regalo de Reyes, está previsto que arranquen las obras de la nueva zona verde con parque infantil de Tremañes, que impulsa la concejalía de Medio Ambiente en el entorno de la sede de la asociación vecinal de San Juan Bautista.
La actuación, ampliamente demandada por el vecindario, ha sido adjudicada a la empresaJardinería Costa Verde y su plazo de ejecución es de dos meses. La firma del acta de replanteo se ha fijado para el día 2 de enero lo que permite que los trabajos comiencen tras la última fiesta navideña.
"En este proyecto se prioriza la adecuación de los juegos a diferentes rangos de edad, los criterios de accesibilidad universal e inclusión, la seguridad mediante pavimentos homologados y la integración del espacio de juegos con la zona estancial y el entorno urbano existente", explicó el edil de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles, sobre la propuesta diseñada por los técnicos municipales.
La actuación tiene un coste de 106.000 euros: cerca de 54.000 para la adecuación del espacio y el resto para los juegos infantiles y el pavimento de seguridad. Sobre una superficie total de 552 metros cuadrados se plantea una zona de juegos infantiles de 200 metros cuadrados, zonas de tránsito y accesos con 322 y una zona estancial de 30 para el descanso y la convivencia vecinal. "Es una intervención pensada para las familias, para los niños y niñas y también para sus cuidadores, que mejora la calidad de vida del barrio y equilibra el uso de los parques del entorno", remató Pintueles.
- Gijón activa por primera vez en su historia el nivel máximo de alerta por contaminación en la zona oeste y estas son las medidas que aplica ya
- Cierra en Asturias uno de los palacios más populares para bodas, con diez siglos de historia y una enorme finca que parecía sacada de un cuento
- Una reyerta a puñaladas entre menores deja a dos jóvenes heridos en Gijón: la Policía busca a los agresores
- Simulaba vivir en Madrid para pagar menos impuestos que en Gijón (y ahora le multan con 350.000 euros)
- Detenidos los autores del ataque a puñaladas a dos adolescentes marroquíes en Gijón
- Los vecinos de la zona oeste de Gijón estallan contra 'una situación insostenible', tras activarse el nivel máximo de contaminación: 'Estamos siempre al límite
- El fuerte oleaje en la playa de San Lorenzo obliga a trasladar a Poniente el belén acuático de Gijón: 'Es una costumbre muy bonita
- La increíble historia de Sara Hernández, la primera asturiana que ha conseguido ser madre con un tratamiento innovador contra la fibrosis quística: 'Ahora vivo, antes sobrevivía