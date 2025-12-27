La obra para reformar el complejo deportivo de La Calzada ya tiene empresa

La mesa de contratación ya ha solicitado a la firma Proyecon Galicia la documentación necesaria para poder tramitar en su favor la adjudicación de las obras de ampliación del centro deportivo de La Calzada. La constructora, ampliamente conocida en la ciudad donde ahora mismo está trabajando en el consultorio de Vega y la reforma del colegio Rey Pelayo, logró la mejor puntuación entre las seis ofertas presentadas a la licitación. Su propuesta consiguió 100 de los 100 puntos posibles: 80 a la oferta económica más baja y 20 por el incremento del plazo de garantía mínimo.

Sobre un importe máximo de 2.282.911,02 euros (impuestos incluidos), Proyecon Galicia ofertó 2.007.250,85 euros y 60 meses más de garantía sobre los 12 obligatorios. El plazo de ejecución de estas obras es de 10 meses. Así que la posibilidad de utilizar el nuevo espacio se demora a principios del año 2027.

La actuación se centra en ampliar la instalación deportiva ya existente cubriendo y cerrando el espacio que ahora ocupan dos pistas de tenis al aire libre para crear una nueva edificación adosada que albergue dos pistas multideportivas y un área de vestuarios y almacenes sobre la que irá una grada con un aforo para 168 personas.