El batallón que se fabricará en Gijón: los más de 600 vehículos militares ya acordados y los contratos que están por llegar

Indra ha convertido a toda velocidad El Tallerón de Gijón en la sede de su nueva división de vehículos militares: Indra Land Vehicles. En vísperas de Nochebuena llegó el primer blindado, un vehículo de combate 8x8 "Dragón" fabricado en Trubia por el consorcio Tess Defence. Fue una operación simbólica. El vehículo, equipado y operativo, se está utilizando para validar las antiguas instalaciones de Duro Felguera (accesibilidad por los portones, maniobrabilidad entre puestos...) y para avanzar en la formación del personal, según fuentes de Indra. Es el primer blindado que pisa el cemento de El Tallerón, pero pronto serán muchos.

Obús autopropulsado K9 de Hanwha Defense. |

Indra, que controla el consorcio Tess Defence –en el que también están Santa Bárbara Sistemas, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y Sapa– pretende que el ensamblaje final de los 8x8 "Dragón" que se fabrican para el Ejército Español en Trubia se lleve a cabo en El Tallerón. Además, en el último mes, Indra ha logrado –en solitario o en UTE con EM&E, con la que negocia una fusión– la adjudicación de cuatro grandes contratos del Ministerio de Defensa para suministrar vehículos autopropulsados de artillería sobre plataformas de cadenas (ATP Cadenas), vehículos autopropulsados de artillería sobre ruedas (ATP Ruedas), vehículos anfibios de combate de Infantería de Marina (VACIM) y vehículos lanzapuentes. En total serán 602 vehículos militares a entregar hasta 2034. Las cifras económicas de los contratos marean. Rozan los 8.000 millones de euros.

Obus autotopropulsado sobre ruedas de RMMV.

El Tallerón será el centro de referencia para la fabricación de todo ese batallón. Allí se llevará a cabo una parte de los trabajos, al menos el ensamblaje final, la integración de los subsistemas de los vehículo o las pruebas de calidad.

Vehículo lanzapuentes sobre ruedas de RMMV.

Además, la lista de contratos podría aumentar en breve. Si no hay sorpresas, el consorcio Tess Defence se llevará el contrato del Ministerio de Defensa para fabricar 394 vehículos de apoyo sobre plataformas de cadenas (VAC) para operaciones de combate y logísticas. Los Programas Especiales de Modernización (PEM) del Ejército Español pasan por El Tallerón.

Blindado de combate anfibio Superav de IDV.

Vehículos de artillería sobre cadenas

Indra y Escribano Mechanical & Engineering consiguieron un contrato de 4.554 millones para fabricar 343 vehículos autopropulsados de artillería sobre cadenas. Incluye 128 obuses, otros tantos vehículos de municionamiento y vehículos de puesto de mando, recuperación y mantenimiento. Indra utilizará una plataforma externa y la mejor situada es la del vehículo K9 de la compañía coreana Hanwha Defense.

Vehículos de artillería sobre ruedas

Indra y Escribano también fueron adjudicatarios del contrato para fabricar 193 vehículos autopropulsados de artillería sobre ruedas. El contrato, de 2.686 millones, incluye 86 obuses y otros tantos vehículos de municionamiento y vehículos de recuperación y mantenimiento. En este caso, la plataforma que se baraja es la del camión 10x10 de la alianza alemana Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV).

Vehículos anfibios de combate

Indra en solitario es el adjudicatario de la fabricación de 32 vehículos militares lanzapuentes sobre ruedas para el Ejército de Tierra. El contrato es de 381 millones de euros. Entre las principales opciones que se estudian para la plataforma se encuentran camiones 8x8 o 10x10 de Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) o de Iveco Defence Vehicles (IDV)

Vehículos lanzapuentes

La unión temporal de empresas VACIM, formada por Indra y Escribano, fabricará por 370 millones 34 vehículos anfibios de combate de Infantería de Marina. De ellos, 28 serán para transportar tropas, dos de puesto de mando, dos de recuperación y otros dos de ambulancia. La plataforma prevista es la Superav de la italiana Iveco Defence Vehicles (IDV).

El primer "Dragón"

Indra, que controla desde este año Tess Defence, pretende que los vehículos de combate 8x8 "Dragón" que fabrica este consorcio para el Ejército Español se ensamblen en El Tallerón. El primero de estos vehículos, en configuración de combate de zapadores, ya está en la nave de Gijón, aunque ha sido fabricado y ensamblado en Trubia y llega para hacer pruebas. Forma parte de los 80 vehículos 8x8 que ya han sido fabricados por Santa Bárbara Sistemas en Trubia dentro del consorcio Tess, pero el contrato es más amplio e incluye hasta 348 vehículos.