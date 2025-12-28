Las bocinas de los barcos de El Musel volverán a sonar en Nochevieja

La llegada del nuevo año en Gijón no solo será festiva por las campanadas de la Plaza Mayor que cada año congrega a multitudes. También será sonora de nuevo y todo porque la Autoridad Portuaria volverá a impulsar una tradición que se logró recuperar el pasado año. Con motivo de la Nochevieja, los buques que se encuentre en el entorno de El Musel para recibir al 2026 harán sonar sus bocinas al llegar la media noche.

Esta iniciativa, que recuerdan decenas de gijoneses, se recuperó el pasado año gracias a una entrevista publicada en LA NUEVA ESPAÑA. En concreto, fue Zulima Fernández, catedrática de Organización de Empresas y directora del Instituto Conde de Campomanes de Iniciativas Empresariales y Empresa Familiar de la Universidad Carlos III de Madrid e hija de un práctico del puerto quien recordó sus recuerdos de la niñez cuando, desde su casa de la calle Donato Argüelles, escuchaban a los barcos dar la bienvenida al nuevo año. "Una costumbre emocionante que no sé por qué se ha perdido. Supongo que se oía en todo Gijón, desde luego a mi casa en Donato Argüelles llegaba perfectamente el sonido de las bocinas, y una Nochevieja me tocó a mi pitar. Mi padre estaba de guardia, llegó un barco y me dejó subir con él por la escala de gato. Y el capitán me permitió pitar. Siempre que he tenido la ocasión de pasar las Navidades en Gijón lo más emotivo ha seguido siendo escuchar a los barcos saludar al nuevo año. Es una costumbre que debería recuperarse en una villa marinera como Gijón", recordaba Zulima.

Gran acogida ciudadana

Esta reflexión no pasó desapercibida para la Autoridad Portuaria, que la puso en marcha. Se envió una carta escrita en inglés a los capitanes, y muchos de ellos hicieron sonar sus sirenas, que se escucharon por varios puntos de la ciudad. La iniciativa recuperada tuvo gran acogida ciudadana, y de ahí que este año fueran muchas las voces que pedían repetirlo. Una intención que la Autoridad Portuaria que preside Nieves Roqueñí ha querido atender para tener un nuevo guiño con la ciudad. De esta forma, confirman desde el Puerto, ya se ha dado aviso a los consignatarios para que transmita el mensaje a sus correspondientes buques para que Gijón vuelva a celebrar las campanadas desde el mar.