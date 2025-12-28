Vuelve la preocupación en Gijón ante los malos registros de calidad del aire en El Lauredal: así están los datos

Aunque la situación fue mejorando con el paso de las horas, los servicios del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón se mantenían este domingo en alerta ante los malos registros de las estaciones de control del aire en la zona oeste. En concreto, en la estación de El Lauredal la situación a primera hora de la mañana era de "muy desfavorable" tanto en partículas PM10 como PM2,5. A media tarde, la situación en El Lauredal había pasado a ser "razonablemente buena" pero se mantenía "desfavorable" en la estación de control de la avenida de La Argentina en cuanto a las PM10.

No hay que olvidar que el pasado día 18 Medio Ambiente activó, por primera vez desde su entrada en vigor a finales del año 2021, el nivel de alarma o nivel 2 por episodios de contaminación en la zona oeste: el más alto que se fija en el protocolo anticontaminación. Se autorizaron medidas nunca vistas como la gratuidad de los viajes en los autobuses de Emtusa.

Desde la Coordinadora Ecoloxista de Asturias se utilizaban, entre otros, los datos de El Lauredal para reclamar del Ayuntamiento la activación ya del protocolo "por los elevados picos de partículas que se respiran" y porque "se llevan superando tres días seguidos los valores de referencia de la actual normativa vigente". Al tiempo que se exigía la toma de medidas por parte del Ayuntamiento se denunciaba desde el colectivo ecologista que "el Principado sigue desaparecido y sin tomar medida alguna".