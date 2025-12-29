Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Susto frente a la costa asturiana: arde una embarcación y sus cuatro tripulantes son rescatados por otro pesquero que faenaba en la zona

El "Nuevo Monteveo" se encontraba a ocho millas náuticas de la playa de la Franca, en Rivadedeva

El fuego que fue sofocado por la lancha de Salvamento Marítimo "Castor"

El barco incendiado.

El barco incendiado.

Manuel Castro

Gijón

Los cuatro tripulantes del pesquero "Nuevo Monteveo", matriculado en Gijón y con base en Bustio, fueron rescatados hoy por otro pesquero tras haberse originado un incendio a bordo, a primera hora de la mañana. El fuego que fue sofocado por la lancha de Salvamento Marítimo "Castor", adscrita al centro de Salvamento Marítima en Gijón pero con base en Llanes, desde donde fue movilizada ante el siniestro hacia las nueve de la mañana.

El fuego se originó cuando el "Nuevo Monteveo", un volantero de 13,10 metros de eslora, se encontraba a ocho millas náuticas de la playa de la Franca, en Rivadedeva. Los cuatro tripulantes evacuaron el barco de inmediato, con la lancha salvavidas que llevaba a bordo, mientras el incendio se expandía en una embarcación construida en fibra de vidrio.

Los tripulantes fueron rescatados por otro pesquero, también matriculado en Gijón pero con base en el puerto cántabro de San Vicente de la Barquera, a donde los llevó. Allí les aguardaba una ambulancia. Los cuatro tripulantes, entre ellos el patrón y su hijo, se encuentran bien, habiendo sufrido alguno de ellos contusiones.

