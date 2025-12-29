La mala calidad del aire obliga a activar de nuevo la alerta por contaminación en la zona oeste de Gijón: todas las medidas que ya están en marcha

La concejalía de Medio Ambiente, en base a los registros desfavorables de las estaciones de control de la calidad del aire en la zona oeste, acaba de decidir la activación del protocolo anticontaminación en su nivel 1, nivel de aviso. La activación es efectiva desde las diez de la mañana.

La novedad en esta ocasión es que se incluye entre las medidas a tomar la prohibición de paso por la avenida Príncipe de Asturias de camiones que lleven cargas de graneles sólidos pulverulentos. Algo que aparece en el protocolo pero que se había excluido en las últimas ocasiones. No hay problemas para el tránsito del resto de los vehículos.

La medida de activación se ha adoptado tras la emisión, por parte del Servicio de Vigilancia y Calidad Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, de un informe con fecha de hoy en el que se da cuenta de que desde el pasado 26 de diciembre de 2025 se han ido registrando valores elevados de partículas PM10 en la estación de medición de El Lauredal, superándose los valores establecidos en el Protocolo durante tres días consecutivos, lo que implica la activación del Nivel 1.

El final de 2025 está siendo especialmente problemático en materia de contaminacióne la zona oeste. Solo hace unos días,y por primera vez desde su puesta en marcha a finales de 2021, se activo el nivel máximo del protocolo, el 2 o de alarma.Estuvo activo 24 horas antes de pasar a nivel 0 e incluyó ejecutar medidas nunca dispuestas como la prohibición total de paso de camiones o los viajes gratis en transporte público,tanto de Emtusa como de la CTA.

El Ayuntamiento de Gijón/Xixón cuenta, a través de su app con un sistema de avisos a la ciudadanía para informar en los casos en los que el Protocolo de Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste sea activado, indicando el nivel de activación. Puede accederse al mismo a través del siguiente enlace: https://www.gijon.es/app/aire.También se puede consultar la información en la web municipal.