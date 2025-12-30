MSC cancela la primera escala en El Musel de su línea a Canadá

El puerto de El Musel tendrá que esperar para estrenar su primera línea transoceánica de contenedores, la "Canada Express". La compañía que presta este nuevo servicio, MSC, canceló la escala del "MSC Yang R", que estaba prevista para el pasado sábado en el puerto de Gijón. Ese barco, que es el que la compañía anunció para la primera rotación de la línea, zarpó del puerto de Vigo el pasado domingo rumbo al de Bilbao, sin la escala intermedia en esta ocasión en el de Gijón que forma parte de esta línea.

La nueva conexión sin transbordos con Canadá también incluye los puertos de Le Havre (Francia), Amberes (Bélgica) y Felixstowe (Inglaterra), además de los de Montreal y Halifax, en Canadá. En el regreso está previsto que toque Málaga, Sines y Vigo antes de llegar a El Musel.

La frecuencia prevista para esta línea es semanal y con la misma, un contenedor que se cargue en El Musel llegará sin transbordos directamente a Canadá. También se reforzarán con esta línea las conexiones con el norte de Europa, siendo especialmente relevante la escala en Felixstowe, principal puerto comercial británico por su proximidad a Londres, y con Amberes, el segundo mayor puerto de Europa y bien comunicado por ferrocarril y rutas fluviales hacia el interior del continente.

Por otra parte, MSC ha incluido al puerto de El Musel en su nuevo servicio entre el mar Báltico y Marruecos, desde San Petersburgo hasta Agadir, con escalas en distintos puertos europeos, varios de ellos coincidentes con las mismas escalas de su línea "Canada Express".

Este nuevo servicio de MSC entre el Báltico y Marruecos forma parte de una reestructuración de líneas de la compañía en Europa que ha tenido lugar este mes de diciembre.

El pasado sábado hizo escala en El Musel el portacontendores "MSC Chiquita III" procedente del puerto francés de Le Havre y que por el momento está prestando servicio en esta línea entre el mar Báltico y Marruecos Este buque zarpó rumbo a Bilbao, desde donde está previsto que se dirija al de Vigo y de ahí seguirá hacia Sines (Portugal). Fuentes del sector apuntan que cabe la posibilidad de que la naviera reasigne barcos entre sus distintas líneas.