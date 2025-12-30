Transportes licita las auditorías de seguridad vial de Jove y Lloreda-Veriña

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado la realización de la auditoría de seguridad viaria en tramos de carretera en proyecto o pendientes de puesta en servicio en 13 comunidades autónomas, entre los que se incluye dos proyectos en Gijón: el primer tramo de los accesos al puerto de El Musel con el desdoblamiento de la carretera GJ-10 (antigua AS-19) entre el enlace de Lloreda y el semienlace de Veriña y, por otro lado, el proyecto conjunto para la construcción del vial de Jove en superficie y la humanización de la avenida del Príncipe de Asturias. La licitación incluye otra tercera actuación en Asturias, la del enlace de Robledo, para la conexión de la autopista "Y" (A-66) en el kilómetro 17 con la autovía de las industrias (AS-II).

En cuanto al primer tramo de los accesos a El Musel, además de la duplicación de 3,6 kilómetros de carretera entre Lloreda y Veriña, el proyecto incluye la remodelación del enlace de Lloreda en el que se conectan las autovías A-8 y GJ-81, la construcción de un nuevo enlace en La Peñona y la remodelación del semienlace de Veriña. La licitación de este primer tramo de los accesos a El Musel podría ocurrir en 2026, si bien eso depende del Ministerio de Transportes. La auditoría de seguridad que se licita para este tramo es la correspondiente a un proyecto constructivo en la que el consultor previamente no ha realizado auditoría alguna de seguridad viaria.

En lo que respecta al proyecto que en la licitación se denomina como "Bulevar de Jove" y cuya clave de referencia (41-O-6230) coincide con la asistencia técnica que en 2024 encargó a Ineco el Ministerio para la construcción en superficie de un bulevar urbano de acceso a El Musel desde el enlace de La Peñona y al mismo tiempo el acondicionamiento como vía urbana de la Avenida del Príncipe de Asturias, se licita por partida doble: por un lado la realización de una auditoría de seguridad viaria de un proyecto de trazado y, por otro, la auditoría de un proyecto de construcción en el que el consultor previamente ya ha realizado su propia auditoría de seguridad viaria.

Las auditorías de seguridad vial que se encargan se realizarán, cada una, en el plazo de un mes desde que la empresa adjudicataria mantenga la reunión inicial con la dirección de cada proyecto y la Dirección General de Carreteras. La fecha para esas reuniones está por ver, toda vez que las auditorías en los proyectos de 13 comunidades autónomas se licitan en tres lotes y con un plazo del adjudicatario para completar la tarea encomendada de 36 meses.

Plazo hasta marzo

Las empresas interesadas en pujar por la realización de estas auditorías tienen de plazo hasta el próximo 13 de marzo para presentar sus ofertas a la Subdirección General de Proyectos y Obras de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes. La normativa exige esta comprobación independiente, pormenorizada, sistemática y técnica de la seguridad del diseño de las nuevas carreteras. El primer paso consiste en el estudio de toda la documentación vinculada al proyecto por parte de los auditores. También se contemplan inspecciones a la zona y se tiene que tener en cuenta la meteorología del lugar.

En el informe que entregarán al mes de la primera reunión de coordinación, si hubieran detectado deficiencias u omisiones que comprometieran la seguridad de la circulación, también tendrían que justificar, si es que existieran, alternativas viables y potencialmente eficientes, asesorando en las posibles soluciones.