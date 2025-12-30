La zona oeste afronta el fin de año envuelta en otro episodio de contaminación

No se llegó al nivel 2 como hace poco más de una semana, pero los malos datos de calidad del aire registrados en las estaciones de control de la zona oeste, y más en concreto en El Lauredal, llevaban ayer a la concejalía de Medio Ambiente a activar a partir de las diez de la mañana el protocolo para episodios de contaminación en su nivel 1, de aviso. El Oeste encara así un final de año marcado por unos problemas de polución que llevaron, por primera vez desde su aprobación a finales de 2021, a activar el nivel de alarma, el máximo que fija el protocolo anticontaminación. A falta de saber lo que durará este nuevo episodio, y a pocas horas de que acabe el año, las estadísticas de 2025 registran 8 episodios de activación del protocolo por contaminación que se prolongaron durante 29 días: 16 en nivel 0 (preventivo), 22 en nivel 1 (aviso) y 1 en nivel 2 (alarma).

La activación del nivel 1 conlleva la ejecución de catorce medidas en materia de información, tráfico y control de la actividad industrial y portuaria. Una de esas medidas es la prohibición de paso de vehículos pesados que transporten graneles sólidos pulverulentos por la avenida Príncipe de Asturias. Acción que, aunque está fijada desde 2021 se había optado por no incluir en las últimas resoluciones que marcan la activación del protocolo. La resolución firmada ayer no incorporaba esa exclusión, así que la prohibición se hizo efectiva, aunque sin detectarse la presencia policial de otras ocasiones.

Reducción de velocidad en el tráfico y riego de viales

En materia de tráfico, y como medida de responsabilidad del Principado, se fija también la reducción de la velocidad de 120 a 90 kilómetros por hora en vías estatales y autonómicas. Además, mientras dure la activación, habrá riegos de carreteras y quedan prohibidas las quemas de restos vegetales en suelos no urbanos. Las empresas con autorizaciones ambientales integradas o de actividad potencialmente contaminante deben extremar las precauciones en sus procesos, regar los viales de sus instalaciones y notificar cualquier anomalía.

Por su parte, los responsables de la Coordinadora Ecoloxista de Asturies se lamentaban ayer de que "el Ayuntamiento de Gijón haya tardado en activar el protocolo después de nuestras denuncias y una disparada mala calidad del aire desde que dejó de llover". El colectivo ecologista hizo referencia en su crítica a los datos de varias estaciones pero, sobre todo, a la del Lauredal en situación de "muy desfavorable" en PM10, desfavorable en PM2,5 y con "valores disparados del cancerígeno benceno".

También desde la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) se hizo referencia a la activación del protocolo y la restricciones de pa so de camiones por Príncipe de Asturias como "una medida necesaria de protección y, desgraciadamente, la constatación de que las emisiones peligrosas de contaminantes no cesan". El movimiento vecinal animó a Ayuntamiento, Principado, Autoridad Portuaria y Ministerio de Transportes a "tomar nota y actuar con las medidas que sean necesarias. Es indispensable". Hay que recordar que los vecinos llevan desde hace tiempo en lucha para conseguir una alternativa –tras el fallido vial de Jove soterrado– al paseo de camiones por Príncipe de Asturias en ida o vuelta a El Musel..