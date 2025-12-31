La Calzada empieza 2026 sin zona de bajas emisiones a falta de ordenanza

El desarrollo de una zona de bajas emisiones en La Calzada fue el eje de un ambicioso plan de acción en materia de movilidad que el Ayuntamiento de Gijón presentó en 2021 a una convocatoria del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y al que, en 2022, se le concedieron cerca de 7 millones de fondos europeos. Desde entonces se ha estado hablando de la que sería la primera ZBE de Gijón en cumplimiento de lo ordenado en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021 pero lo cierto es que Gijón arrancará 2026 sin tenerla activa, pese a que el 1 de enero de 2023 fue el primer plazo marcado para su ejecución por las 149 ciudades de más de 50.000 habitantes afectadas. La pieza que le falta a Gijón es la ordenanza.

Gijón se mantiene, pues, fuera del listado de poco más de sesenta ciudades españolas –con Madrid y Barcelona a la cabeza– que ya tienen implementadas zonas de bajas emisiones y al que se unirán este mismo uno de enero otras como las vecinas Oviedo y Santander. No es la única que va retrasada. Valencia, en medio de un enfrentamiento político, veía hace unos días como el Pleno tumbaba la propuesta de ordenanza reguladora poniendo en peligro ayudas económicas. A Palencia le pasó lo mismo en octubre con lo que tuvo que volver a tramitarla. Vigo ha retrasado la entrada en vigor de sus cuatro ZBE. Y así, varias.

El último movimiento en el Ayuntamiento de Gijón para el desarrollo de la ZBE de La Calzada tuvo lugar el pasado mes de abril. Entonces la Junta de Gobierno – tras incorporar alegaciones presentadas por la Confederación Española de personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe Asturias), la Asociación profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) y la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor)– dio su aprobación definitiva al proyecto técnico de implantación de la ZBE, que se había aprobado de manera inicial el 30 de diciembre de 2024 en una sesión extraordinaria y urgente.

Esa aprobación al filo de que empezaran a sonar las campanadas del cambio de año es fundamental ya que el gobierno local, y su concejal de Tráfico, el forista Pelayo Barcia, siempre ha defendido que tener aprobado el proyecto técnico en plazo era la obligación a cumplir para no perder los fondos europeos recibidos en su momento. Igual que se cumplió colocando en las calles todas las infraestructuras pagadas por Europa. Aunque no se hayan puesto a funcionar.

No lo tiene tan clara la oposición que no se ha cansado de denunciar que Foro ponía en riesgo esos millones de Europa y promovía una "ZBE fake" que no cumple con la acción medioambiental para la que fueron pensadas como espacio de restricción del tráfico rodado. Lo que sí le ha costado a Gijón carecer de una zona de bajas emisiones son las ayudas del Ministerio de Transporte. De hecho, el gobierno local decidió no pedirlas visto que se exigía tener la ZBE operativa y multando. Entendieron, y eso es algo a lo que ahora se enfrentan algunas ciudades, que eran peor pedirlas, que se las concedieran y tener que devolverlas después. Así, en julio los viajes con tarjeta ciudadana perdieron la rebaja del 50% que tenían y los habituales de Emtusa se pasaron a la tarjeta Conecta, ya que el Consorcio de Transportes ofrece un viaje más barato. No tener la zona operativa también le costó algún tirón de orejas del Defensor del Pueblo compartido con otras ciudades.

Un área sin multas hasta que dejen de pasar los camiones

Desde esa aprobación definitiva del proyecto técnico en abril se está a la espera de la ordenanza reguladora de las ZBE pese a que hay un borrador dando vueltas desde hace meses por distintos servicios municipales solo pendiente de informes jurídicos y de fiscalización para empezar su tramitación. Un borrador que deriva como mínimo al 2028 las sanciones económicas al vincularlas a una alternativa al fallido vial de Jove. El forista Pelayo Barcia, edil de Tráfico, es claro: "El ritmo de la ZBE de Gijón lo sigue marcando el Ministerio con la retirada de camiones de Príncipe de Asturias. Como prometimos no habrá ZBE con multas mientras los camiones sigan pasando por Príncipe de Asturias".

Y un borrador donde se fijan cuatro niveles de acceso a la zona vendrán vinculados a los distintos niveles de activación del protocolo anticontaminación de la zona oeste, donde no se fija ninguna limitación en base a la etiqueta ambiental que tenga el vehículo y donde se habilita un registro al que apuntarse para lograr una autorización de acceso. Un registro en el que tendrán que estar apuntados tanto quienes estén empadronados o sean trabajadores de la zona aunque tengan la posibilidad de acceder al ámbito en todo momento. Tanto para transitar por él como para estacionar.