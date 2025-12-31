Naval Azul y Poniente: dos formas de entender el litoral de Gijón
Foro consolida una estrategia de transformación que devuelve el mar a la ciudadanía: la inauguración del nuevo paseo del Natahoyo supone la antesala de lo que será un oeste repleto de posibilidades
A.A.
Gijón vuelve a ganar mar desde el oeste. La reciente apertura del paseo de Naval Azul, en el antiguo ámbito de los astilleros, no es únicamente la culminación de una obra urbana largamente esperada por El Natahoyo y el oeste gijonés. Es, sobre todo, la confirmación de una manera de hacer ciudad que hunde sus raíces en algunos de los grandes hitos de la transformación urbana gijonesa, como lo fue la inauguración de la playa de Poniente, en 1995. Por aquel entonces, la ciudad afrontaba el reto de reconvertir espacios ligados durante décadas a la actividad industrial en nuevos lugares de uso ciudadano, capaces de generar calidad de vida, cohesión social y nuevas oportunidades de futuro. Naval Azul no es, ni mucho menos, un punto final, sino el inicio visible de un proceso, si cabe, más ambicioso.
Poniente: cuando Gijón ganó una playa
A mediados de los años noventa, Gijón tomó una decisión que marcaría su evolución urbana durante décadas. El frente litoral occidental, ocupado históricamente por infraestructuras portuarias e industriales, dejó de concebirse como un espacio productivo para convertirse en un ámbito abierto a la ciudadanía. La creación de la playa de Poniente supuso un cambio profundo en la relación entre la ciudad y el mar.
La intervención transformó radicalmente el paisaje y los usos del entorno. La nueva playa, acompañada de un paseo marítimo integrado en la trama urbana, permitió coser barrios, mejorar la calidad ambiental y generar un espacio público de referencia. Poniente se consolidó con el tiempo como uno de los grandes espacios de ocio de Gijón y como símbolo de una ciudad capaz de reinventarse tras la crisis industrial. Más allá de su valor paisajístico, Poniente introdujo una idea clave: el litoral como inversión estratégica en bienestar, identidad y futuro urbano. Una idea que hoy vuelve a cobrar protagonismo.
Del astillero al espacio público
El paseo de Naval Azul se inscribe claramente en esa misma lógica transformadora. El ámbito de los antiguos astilleros, durante más de un siglo vinculado a la industria naval, se abre ahora a la ciudad como un espacio accesible, pensado para el disfrute ciudadano. Donde antes predominaban las instalaciones industriales, hoy emerge un paseo que recupera la relación directa con el mar.
La actuación ha sabido conjugar respeto por la memoria del lugar con una intervención en consonancia con el presente. El nuevo frente marítimo ofrece vistas abiertas al Cantábrico, recorridos peatonales amplios y zonas verdes llamadas a consolidarse con el paso del tiempo. Aún faltan elementos —bancos, una parte del vallado, o que la vegetación crezca y se asiente—, pero el carácter del espacio ya está definido: Naval Azul ha dejado de ser un recinto cerrado para convertirse en un lugar que se vive, como han demostrado los numerosos paseantes que recientemente han visitado el trazado. Como sucedió con Poniente, la apertura del paseo supone la recuperación efectiva de un suelo históricamente inaccesible, devuelto a la ciudadanía y al paisaje urbano de Gijón.
El oeste, eje de la transformación
Tanto la playa de Poniente como Naval Azul comparten un impacto decisivo sobre los barrios del oeste gijonés. Estas actuaciones han contribuido a equilibrar la ciudad y a reforzar la conexión de El Natahoyo con el litoral y con el resto del entramado urbano. El frente marítimo occidental deja de ser una sucesión de espacios fragmentados para convertirse en un eje continuo y reconocible. La suma de Poniente, Naval Azul y El Arbeyal configura hoy una fachada marítima diversa, donde conviven playa, paseo, zonas verdes y espacios urbanos. Un litoral continuo que no solo mejora el paisaje, sino que genera nuevas oportunidades de convivencia, actividad social y dinamización económica.
"La antesala de un polo empresarial de innovación"
El paseo de Naval Azul no pretende ser el destino final de la transformación, sino su punto de partida. Así lo ha expresado la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, al definir este espacio como “la antesala de ese polo de innovación con empresas de base tecnológica que se pretende llevar a cabo aquí como réplica de lo que hay en la zona este”, en referencia al Parque Científico y Tecnológico de Cabueñes.
El futuro parque empresarial de Naval Azul está llamado a acoger empresas vinculadas a la economía azul, un sector estratégico que conecta tradición marítima, innovación tecnológica y desarrollo sostenible. La llegada de Indra, ya instalada en el ámbito, marca el inicio de esa nueva etapa y anticipa el potencial del proyecto para generar actividad económica cualificada y empleo.
De este modo, Naval Azul enlaza la recuperación del espacio público con una apuesta clara por un nuevo modelo productivo, capaz de aprovechar la identidad marítima de Gijón como motor de innovación y crecimiento.
Un proyecto en marcha
La transformación del ámbito de Naval Azul continúa. El Ayuntamiento de Gijón sigue trabajando en la adquisición del suelo del antiguo astillero que aún permanece en manos de Pymar, un paso clave para completar el desarrollo del proyecto en su totalidad. Este esfuerzo refleja la voluntad municipal de avanzar de forma ordenada y decidida en la consolidación de este nuevo espacio estratégico para la ciudad.
Como ocurrió con Poniente, el tiempo será un aliado fundamental. La maduración del espacio público, la implantación de nuevas empresas y la integración plena del ámbito en la vida urbana convertirán Naval Azul en uno de los grandes referentes del Gijón del futuro. La culminación del paseo y el impulso al proyecto empresarial responden a una línea política clara. Bajo el liderazgo de Foro Asturias y de la alcaldesa, Carmen Moriyón, el Ayuntamiento ha apostado por dar continuidad a una visión de ciudad que entiende el litoral como eje estratégico de transformación urbana, social y económica. Naval Azul no es una actuación aislada, sino parte de una trayectoria reconocible. Una forma de gobernar que implica apostar por proyectos estructurales, capaces de dejar huella y de redefinir la relación de Gijón con su costa.
Si la inauguración de la playa de Poniente en 1995 simbolizó la capacidad de Gijón para reinventarse tras la crisis industrial, Naval Azul representa hoy esa misma vocación, adaptada a los desafíos del siglo XXI. Ambos proyectos comparten una idea de fondo: que el litoral debe ser un espacio abierto, accesible y pensado para las personas, pero también un motor de nuevas oportunidades.
Naval Azul permite que Gijón vuelva a abrazar el mar desde el Oeste y consolida un modelo de ciudad que combina memoria, espacio público e innovación. Se trata de una visión coherente y sostenida en el tiempo que refuerza la identidad gijonesa y proyecta la ciudad hacia el futuro sin renunciar a su historia.
