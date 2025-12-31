La zona oeste de Gijón llega a Fin de Año con recortes al tráfico por la fuerte contaminación

La sólida amenaza de que hubiera que elevar del nivel 1 (aviso) al nivel 2 (alarma) el protocolo anticontaminación en la zona Oeste de mantenerse los malos registros en la estación de control de la calidad del aire del Lauredal marcó ayer la segunda jornada del nuevo episodio de polución en un fin de 2025 lleno de malos registros. La zona oeste se mantiene desde las diez de la mañana del lunes en nivel de aviso por contaminación. Una mala previa antes de los festejos de Fin de Año.

Este nivel de activación incluye, además de extremar precauciones en los procesos de trabajo de las empresas que operan en la zona industrial y portuaria, la reducción de velocidad en algunas carreteras y la prohibición de paso por la avenida de Príncipe de Asturias de camiones que transporten graneles sólidos pulverulentos. Además, de riego de viales, prohibición de quemas de rastrojos y alertas informativas en servicios sanitarios.

Sumado el de ayer son 30 los días que el protocolo por contaminación ha estado activado en la zona oeste a lo largo de 2025, con la novedad en este ejercicio de que el pasado día 18, y por primera vez en la historia, fue decretado el nivel 2 o nivel de alarma: el máximo que fija el protocolo municipal y que supone, por ejemplo, que todos los viajes en Emtusa fueron gratuitos. Igual que los desplazamientos de la CTA con origen o destino en Gijón.

Un 2025 para la historia con un primer día a nivel 2

A falta de lo que pueda pasar hoy, la estadística de 2025, eleva a 130 los días que, en alguno de los tres niveles, ha estado activo el protocolo específico para actuaciones en episodios de contaminación del aire en la zona oeste desde su aprobación en 2021. En concreto se aprobó en noviembre y entró en vigor el 18 de diciembre. Ese año solo hubo una activación, que duró 10 días. Todos en nivel 1.

Las estadísticas de 2022 hablan de 9 episodios con un total de 31 días de activación, de los que 9 fueron en nivel 1 y el resto en nivel 0 o preventivo. El año siguiente, el 2023, el protocolo estuvo activo 37 días –de los que 18 fueron en nivel 1– en 7 episodios diferentes. Los registros de estos dos ejercicios guardan cierta similitud con los de este 2025, el problema es que los datos de 2024 habían hecho pensar en una mejoría del problema.

A lo largo de ese año el protocolo solo se activó en 4 episodios diferentes con una duración total de 22 días: 7 en nivel 1 y 15 en nivel 0.

Hay que recordar que este protocolo, que es responsabilidad del Ayuntamiento, es la medida número 1 de las que se incluye dentro Plan de acción a corto plazo para la reducción de los niveles de partículas en suspensión en la atmósfera de la zona oeste de Gijón acordado en 2021 entre el Ayuntamiento de Gijón y el Principado de Asturias. Un plan que fija como ámbito geográfio la zona de Jove –incluyendo los barrios de Pescadores, El Muselín y El Lauredal–, así como parte de la Calzada y el Cerillero. En total, una superficie afectada es de unos 5,35 Kilómeros cuadrados limitada al este por losterrenos de la Autoridad Portuaria de Gijón y la avenida Príncipe de Asturias, al sur por la línea férrea Gijón-Oviedo, al oeste por la AS-19 y al norte por Aboño. Y una población afectada de manrea directa de unos 30.000 habitantes.