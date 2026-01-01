La contaminación en Gijón da una tregua: se desactiva el protocolo y estos son los niveles registrados en el inicio de año
Las condiciones meteorológicas han sido favorables
El inicio de año lo hace con buenas noticias en lo que ha valores de contaminación se refiere. El Ayuntamiento de Gijón ha desactivado a las 12.00 horas el protocolo contra la contaminación. Hasta a esa hora, estaba activo el Nivel 1 (Aviso), que se había activado el pasado 29 de diciembre en aplicación del Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire.
Según ha informado el Consistorio, la decisión responde a la mejora registrada en las últimas horas por las condiciones meteorológicas, que está reduciendo los valores horarios de las partículas PM10 y PM2,5 en las estaciones de medición de la calidad del aire del entorno oeste de la ciudad. El Ayuntamiento, no obstante, advierte de que el protocolo podría reactivarse si las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a un escenario de estabilidad atmosférica, ausencia de lluvias y/o se vuelven a observar concentraciones elevadas de contaminantes en los próximos días.
