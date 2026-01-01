Gran despliegue policial en Gijón por un incendio en una de las cintas de carbón de Veriña

El 2026 empieza con un susto en Gijón. La Policía Local y la Guardia Civil se encuentran desplegados en la parroquia de Veriña por un incendio que se ha desatado esta mañana en una de las cintas de carbón que unen las instalaciones de Arcelor con el puerto de El Musel.

El despliegue policial en Gijón por un incendio en una de las cintas de carbón de Veriña, en imágenes / Marcos León

Según las primeras informaciones, el fuego se habría desatado pasadas las once de la mañana. Las llamas están justo a la altura de la báscula de Veriña. Dicha cinta pasa por encima de la AS-19, que es la carretera que comunica la zona Oeste de Gijón con Carreño y Avilés.

Dos patrullas de la Guardia Civil están desplegadas en la zona para tratar de regular el tráfico. Los accesos a la parte de la báscula de Veriña están cerrados, pero el tráfico en la AS-19 sigue activo. Por ahora, las causas del incendio no están determinadas. Bomberos del Ayuntamiento y de Arcelor trabajan para apagarlo.