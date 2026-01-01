Gran despliegue policial en Gijón por un incendio en una de las cintas de carbón de Veriña
El fuego ha causado una gran humareda
El 2026 empieza con un susto en Gijón. La Policía Local y la Guardia Civil se encuentran desplegados en la parroquia de Veriña por un incendio que se ha desatado esta mañana en una de las cintas de carbón que unen las instalaciones de Arcelor con el puerto de El Musel.
Según las primeras informaciones, el fuego se habría desatado pasadas las once de la mañana. Las llamas están justo a la altura de la báscula de Veriña. Dicha cinta pasa por encima de la AS-19, que es la carretera que comunica la zona Oeste de Gijón con Carreño y Avilés.
Dos patrullas de la Guardia Civil están desplegadas en la zona para tratar de regular el tráfico. Los accesos a la parte de la báscula de Veriña están cerrados, pero el tráfico en la AS-19 sigue activo. Por ahora, las causas del incendio no están determinadas. Bomberos del Ayuntamiento y de Arcelor trabajan para apagarlo.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿A qué se va a dedicar la antigua comisaría de la Policía Local de Gijón? La Alcaldesa tiene una clara apuesta porque 'cada día se necesita más espacio
- Tradicional encuentro navideño de la generación del 98 del Codema
- El precedente asturiano del lío con el Gordo en Villamanín: el quiosquero condenado por vender papeletas sin validez del número de la lotería que tocó
- La increíble historia de Sara Hernández, la primera asturiana que ha conseguido ser madre con un tratamiento innovador contra la fibrosis quística: 'Ahora vivo, antes sobrevivía
- Los tres barrios de Gijón que lideran el repunte de las viviendas de uso turístico
- El cirujano gijonés que donó su riñón a su esposa: la historia tras el primer trasplante en Asturias de este órgano entre sangres incompatibles
- Vuelve la preocupación en Gijón ante los malos registros de calidad del aire en El Lauredal: así están los datos
- Los sanitarios gijoneses, una Nochebuena al pie del cañón