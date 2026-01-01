El Puerto de Gijón recibe al 2026 con los barcos haciendo sonar sus sirenas
Los buques atracados en el puerto de Gijón siguieron, a la medianoche, con la tradición que se recuperó el año pasado
Gijón
Los barcos atracados en El Musel despidieron 2025 haciendo sonar sus sineras a medianoche, continuando así con la tradición que se recuperó el año pasado, después de décadas en el olvido.
La Autoridad Portuaria de Gijón volvió a pedir a los capitanes, a través de los consignatarios, que hicieran sonar las sinenas de sus buques para despedir el año, una tradición que está vigente en muchos puertos del mundo.
La recuperación de esta tradición en El Musel surgió en parte gracias a la entrevista que en su día hizo LA NUEVA ESPAÑA a la catedrática Zulima Fernández, hija de un práctico del Puerto de Gijón, en la que rememoraba esa tradición que recordaba de su niñez.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿A qué se va a dedicar la antigua comisaría de la Policía Local de Gijón? La Alcaldesa tiene una clara apuesta porque 'cada día se necesita más espacio
- Tradicional encuentro navideño de la generación del 98 del Codema
- El precedente asturiano del lío con el Gordo en Villamanín: el quiosquero condenado por vender papeletas sin validez del número de la lotería que tocó
- La increíble historia de Sara Hernández, la primera asturiana que ha conseguido ser madre con un tratamiento innovador contra la fibrosis quística: 'Ahora vivo, antes sobrevivía
- Rescatan a una gijonesa de 97 años que se quedó encerrada 'a la intemperie' en la terraza de su casa
- Los tres barrios de Gijón que lideran el repunte de las viviendas de uso turístico
- El cirujano gijonés que donó su riñón a su esposa: la historia tras el primer trasplante en Asturias de este órgano entre sangres incompatibles
- Vuelve la preocupación en Gijón ante los malos registros de calidad del aire en El Lauredal: así están los datos
Naval Azul y Poniente: dos formas de entender el litoral de Gijón
Contenido ofrecido por el Ayuntamiento de Gijón