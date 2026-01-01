Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Puerto de Gijón recibe al 2026 con los barcos haciendo sonar sus sirenas

Los buques atracados en el puerto de Gijón siguieron, a la medianoche, con la tradición que se recuperó el año pasado

Lne

Manuel Castro

Gijón

Los barcos atracados en El Musel despidieron 2025 haciendo sonar sus sineras a medianoche, continuando así con la tradición que se recuperó el año pasado, después de décadas en el olvido.

La Autoridad Portuaria de Gijón volvió a pedir a los capitanes, a través de los consignatarios, que hicieran sonar las sinenas de sus buques para despedir el año, una tradición que está vigente en muchos puertos del mundo.

La recuperación de esta tradición en El Musel surgió en parte gracias a la entrevista que en su día hizo LA NUEVA ESPAÑA a la catedrática Zulima Fernández, hija de un práctico del Puerto de Gijón, en la que rememoraba esa tradición que recordaba de su niñez.

