Arcelor recurre a camiones varias semanas para surtir de carbón a sus instalaciones por el incendio de la cinta (que no afectará a la producción)

El incendio que destrozó el día de año nuevo unos 100 metros de la cinta por la que ArcelorMittal transporta carbón desde la explanada portuaria de Aboño hasta sus instalaciones -en un tramo que se encuentra justo encima de la carretera AS-19, a la altura de la báscula de Veriña- está obligando a la multinacional siderúrgica a recurrir al transporte en camiones de ese mineral para alimentar a las baterías de coque y a los hornos altos de la factoría de Veriña. La actividad productiva no se prevé que se vaya a ver afectada. El transporte de carbón en camiones desde terrenos portuarios hasta Arcelor ya se está realizando desde el mismo día del incendio.

Por la galería en la que se produjo el fuego pasan dos cintas, la de carbón procedente de la explanada de Aboño y la de mineral de hierro procedente de las instalaciones de Ebhisa en El Musel. Sólo la primera sufrió daños, si bien la segunda también quedó paralizada temporalmente al devorar las llamas unos 70 metros de cableado de alta tensión que van por la galería afectada y alimentan al parque de carbones de la factoría de Arcelor en Gijón.

Humo saliendo de la cinta durante el incencio, con varios equipos de bomberos y fuerzas de seguridad en las inmediaciones. / Marcos León

La empresa tiene actualmente en sus instalaciones un stock suficiente de carbón para varios días y de mineral de hierro para bastante más tiempo. La primera tarea y más urgente, que ya ha comenzado a realizar la empresa Icube, y se completará previsiblemente a lo largo de este fin de semana, es restaurar el suministro eléctrico al parque de carbones de Aboño, imprescindible para que allí se pueda moler el carbón que luego se destina a las baterías de coque. La electricidad también permitirá volver a activar la cinta que no está dañada y que aunque habitualmente es la que transporta mineral de hierro, en caso de urgencia también podría llegar a cargar alternativamente carbón en El Musel.

Tres semanas

La reparación completa del tramo de cinta destruido por las llamas se prologará previsiblemente durante unas tres semanas. El desprendimiento de uralita, compuesta por amianto, que es cancerígeno, provocado por el fuego es una de las cuestiones que se tendrán que abordar en esta reparación, adoptando medidas para que trabajen en condiciones de seguridad los operarios que se encargarán de la tarea. De hecho, Icube, que está ejecutando las tareas de reparación, es una de las pocas empresas habilitadas para trabajar con este material.

Para la reparación urgente del cableado, saneando uno de los tres cables de alta tensión que van por el interior de la galería, se van a teneder más metros de cable nuevo que el quemado, para poder hacer los empalmes fuera de la zona afectada por el incendio, en la que se desprendió el amianto. Además de restaurar el cableado, las labores para recuperar el tramo de cinta incendiado consistirán en la limpieza de la galería, el cambio de tejados y fachadas y la reposición del tramo de cinta destruido.

Las causas del incendio se están investigando. Cuando se desataron las llamas, pasadas las once de la mañana del jueves, la cinta estaba parada. Llevaba en esa situación desde las ocho de la noche del día anterior. El incendio se dio por sofocado a la una de la tarde, dos horas después de haberse detectado, con intervención de bomberos de Arcelor y de Gijón. La Policía Local de Gijón, así como varias patrullas de la Guardia Civil se acercaron al lugar de los hechos para regular el tráfico. El incendio no obligó a cortar el tráfico en la AS-19.