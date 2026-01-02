La Calzada entrega los galardones de su concurso de escaparates y ensalza "la ilusión" de los participantes

Duendes de diferentes tamaños, bolas personalizadas, pingüinos, guirnaldas e incluso la representación de una pequeña chimenea. Estos son solo algunos de los elementos que componen el escaparate de la Clínica Veterinaria Cuatro Caminos, el negocio ganador del concurso de escaparates navideños recuperado este año por la asociación vecinal "Alfonso Camín". En la entrega de los galardones, que tuvo lugar este viernes en el Ateneo de La Calzada, también se distinguió a la tienda de costura Pitiflús con el primer premio del público, teniendo en cuenta el voto popular de más de 1.500 vecinos. Además, el segundo premio del jurado fue para Alimentación Eva María.

La entrega de premios del concurso de escaparates navideños de La Calzada, en imágenes / Marcos León

El presidente de la entidad vecinal de La Calzada, Carlos Arias, puso en valor "el esfuerzo y la ilusión" que han demostrado los 37 establecimientos que se han sumado al concurso de escaparates del barrio. "Se lo habéis puesto muy difícil al jurado", señaló Arias, antes de conceder a todos los participantes un trofeo y un diploma.

"El jurado lo ha tenido difícil"

Finalmente, el jurado determinó que el mejor escaparate navideño de La Calzada es el de la Clínica Veterinaria Cuatro Caminos. "Es una alegría. Nuestro principal premio es que la gente esté contenta con nuestro trabajo, pero estas iniciativas siempre vienen bien para animar el barrio", apuntó Dimas García, al frente de este negocio junto a Carlota Fernández. La prima de Carlota, Ana Rodríguez, fue la encargada de diseñar la decoración. "Aposté mucho por los tonos blancos, rojos y verdes", expresó Rodríguez.