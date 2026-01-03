El Musel licita una evaluación de su personal

La Autoridad Portuaria de Gijón ha licitado en 84.700 euros, IVA incluido, la contratación de una asistencia técnica durante tres años para la evaluación del desempeño de su personal. Según se indica en la licitación, el Puerto precisa poner en marcha un proceso de evaluación de su personal como herramienta de desarrollo de los profesionales de la Autoridad Portuaria, y para fijar criterios objetivos para la retribución anual de productividad.