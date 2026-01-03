Urbaser, única oferta, se hace con el servicio de limpieza del Puerto

El Puerto ha adjudicado a Urbaser en 120.914,23 euros, IVA incluido, la limpieza por dos meses del dominio público portuario terrestre y actuaciones ambientales. La adjudicación se hizo por el mismo precio de licitación. Urbaser fue la única oferta que concurrió a la licitación.

El contrato incluye la limpieza en zonas comunes, viales, explanadas y muelles portuarios. También la limpieza del Puerto Deportivo de Gijón. También están previstas actuaciones de lucha contra la contaminación ambiental, el servicio general de recogida y gestión de residuos, la limpieza de badenes, rejillas, lavarruedas y desatascos. El contrato también incluye un plan de desratización, con todas las labores de desratización, y desinsectación necesarias para evitar que se produzcan plagas en la zona portuaria.

La oferta de Urbaser obtuvo 18 puntos de 30 posibles en la propuesta técnica, no consiguiendo ningún punto en los procedimientos propuestos para limpieza del Puerto Deportivo, del puerto pesquero y de lucha contra la contaminación. Obtuvo la máxima puntuación en limpieza de viales, de explanadas y muelles con graneles y de lavarruedas y puntuación alta en limpieza de explanadas y muelles en general y desatasque de la red de aguas pluviales.