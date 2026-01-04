Arcelor avanza en el arreglo de la cinta quemada con el cambio de cableado

Operarios de la empresa Icube, ataviados con equipos de protección individual para trabajar en espacios con amianto, continuaban ayer con la retirada de cables dañados por el incendio en la cinta que transporta carbón hasta la factoría de ArcelorMittal en Gijón y con la reposición de los cables de alta tensión que van por la misma galería. Es el primer paso para que el parque de carbones de Arcelor recupere la electricidad, que le llega a través de ese cableado.

La recuperación del suministro eléctrico en el parque de carbones es necesaria para que en el mismo se pueda reactivar la molienda de este mineral, paso previo a su envío a las baterías de coque. El siniestro no está afectando a la producción de la factoría gijonesa, dado que Arcelor cuenta con suficiente carbón preparado para su envío a las baterías para varios días. Las estimaciones de la empresa son que mañana lunes ya esté conectado de nuevo a la red eléctrica el parque de carbones, aunque los trabajos pueden concluir este mismo fin de semana.

Esta primera reparación de urgencia se completará con el empalme de los nuevos tramos de cable por parte de técnicos de la empresa Moncisa, algo que harán fuera de la zona afectada por las llamas, para evitar estar expuestos a polvo de amianto, que es cancerígeno.

Las tareas para volver a poner en servicio la cinta de carbón, de la que el incendio destruyó unos cien metros, se prolongará durante unas tres semanas. La presencia de amianto, por la uralita que cubre la galería por la que transcurre la cinta y que también resultó dañada, hace que esos trabajos se tengan que realizar por una empresa especializada en trabajos con amianto, como es Icube, y con los equipos de protección individuales para salvaguardar la salud de sus trabajadores.

Por la galería incendiada el pasado jueves también transcurre una cinta que transporta mineral de hierro desde El Musel hasta la factoría gijonesa de ArcelorMittal. Esta cinta no resultó dañada. Arcelor está recurriendo a camiones para transportar carbón siderúrgico desde la explanada portuaria de Aboño hasta su parque de carbones. La cinta de la que quedaron destruidos unos cien metros une ambos puntos.

Las causas del incendio están investigándose. Cuando se detectaron las llamas, pasadas las once de la mañana del jueves, la cinta de carbón llevaba parada unas 15 horas: no estaba en funcionamiento desde las ocho de la noche de la jornada anterior. Bomberos de Arcelor y de Gijón sofocaron el fuego, con el apoyo de la Guardia Civil y de la Policía Local de Gijón.