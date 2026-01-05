La Calzada planeará las protestas por los camiones la próxima semana
"Vamos a establecer un calendario de manifestaciones", avanza Carlos Arias
N. M. R.
La asociación de vecinos "Alfonso Camín" de La Calzada tiene previsto programar la próxima semana una asamblea en el Ateneo para planear las protestas que llevarán a cabo en 2026 por el tráfico pesado en la avenida Príncipe de Asturias. "Vamos a establecer un calendario de manifestaciones que iremos escalando a medida que pasen los meses", avanza el presidente de la entidad, Carlos Arias.
La Calzada cerró el 2025 con una serie de protestas que tuvieron lugar los miércoles de noviembre y diciembre en la propia avenida Príncipe de Asturias. Esas manifestaciones semanales volverán después de las Navidades. Más allá de esos encuentros, en la reunión se debatirá cuándo se pondrá en marcha la protesta con la que llegarán hasta la plaza Mayor y cuándo acudirán a un pleno municipal para exponer la situación que viven a diario. "Hemos empezado el 2026 sin ninguna novedad respecto a cómo arrancó el 2025. Entonces, tenemos que seguir luchando", zanja Arias.
- ¿A qué se va a dedicar la antigua comisaría de la Policía Local de Gijón? La Alcaldesa tiene una clara apuesta porque 'cada día se necesita más espacio
- El precedente asturiano del lío con el Gordo en Villamanín: el quiosquero condenado por vender papeletas sin validez del número de la lotería que tocó
- Tradicional encuentro navideño de la generación del 98 del Codema
- Los bomberos dan por controlado el fuego en Gijón en una cinta de carbón de Veriña
- El cirujano gijonés que donó su riñón a su esposa: la historia tras el primer trasplante en Asturias de este órgano entre sangres incompatibles
- Primeras reacciones en Gijón a la caída de Maduro: de la 'esperanza' de la comunidad venezolana a una manifestación 'en repulsa a la agresión
- El túnel de El Llano, uno de los accesos clave a Gijón, vuelve a lucir con pintadas y destrozos: no ha pasado ni medio año de su reforma
- Vuelve la preocupación en Gijón ante los malos registros de calidad del aire en El Lauredal: así están los datos