La Calzada planeará las protestas por los camiones la próxima semana

La asociación de vecinos "Alfonso Camín" de La Calzada tiene previsto programar la próxima semana una asamblea en el Ateneo para planear las protestas que llevarán a cabo en 2026 por el tráfico pesado en la avenida Príncipe de Asturias. "Vamos a establecer un calendario de manifestaciones que iremos escalando a medida que pasen los meses", avanza el presidente de la entidad, Carlos Arias.

La Calzada cerró el 2025 con una serie de protestas que tuvieron lugar los miércoles de noviembre y diciembre en la propia avenida Príncipe de Asturias. Esas manifestaciones semanales volverán después de las Navidades. Más allá de esos encuentros, en la reunión se debatirá cuándo se pondrá en marcha la protesta con la que llegarán hasta la plaza Mayor y cuándo acudirán a un pleno municipal para exponer la situación que viven a diario. "Hemos empezado el 2026 sin ninguna novedad respecto a cómo arrancó el 2025. Entonces, tenemos que seguir luchando", zanja Arias.