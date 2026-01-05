El Oeste de Gijón se echa a la calle para disfrutar de "su" Cabalgata: "Esto une a los barrios"

A pesar de la lluvia, la zona oeste ya disfruta de su propia cabalgata, una iniciativa que se había perdido desde 2016. La magia de Sus Majestades de Oriente está recorriendo las calles de La Calzada y El Natahoyo, en las que hay cientos de vecinos que, refugiados bajo sus paraguas, no han querido perderse esta cita impulsada por la Hermandad de festejos "El Lloréu".

Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados por su fiel aliado Aliatar y sus respectivos pajes, están protagonizando un recorrido en que cuenta con más de 200 participantes. "Volver a tener esta cabalgata es una gran noticia. Esto une y da alegría a nuestros barrios", destacan los asistentes.

La cabalgata ha arrancado en la calle Cortijo y pasa por Fábrica de Loza, calle Móstoles, avenida de Galicia, Cuatro Caminos, avenida de la Argentina, camino del Rubín, Gran Capitán, Brasil, Príncipe de Asturias, Cuatro Caminos, Chile y de vuelta a la calle Cortijo.

La ilusión por los Reyes en la zona oeste lleva notándose días. El pasado 3 de enero fue el recibimiento en el Ateneo. El salón de actos del Ateneo de La Calzada acogió a sus Majestades de Oriente adelantaron su llegada a Gijón y estuvieron en el Ateneo para conocer los deseos de los más pequeños. Numerosos niños de La Calzada acudieron a la cita para entregarle a los Reyes Magos en persona sus cartas, las cuales estaban repletas de deseos. La actividad fue impulsada por la asociación vecinal "Alfonso Camín".

Desde la entidad remarcaron que "ha sido un momento lleno de ilusión, sonrisas y sueños por cumplir". El encuentro con Melchor, Gaspar y Baltasar, que estuvieron acompañados por sus respectivos pajes, dio comienzo a las 17.30 horas y se extendió hasta que todos los niños pudieron trasladar sus deseos a los Reyes Magos.