El Santa Olaya contará con un acceso directo desde la calle a sus nuevas instalaciones (pero no por donde se esperaba)

La ampliación del Club Natación Santa Olaya tendrá su acceso por la calle Camino del Lucero, la misma en la que está la entrada de las instalaciones actuales. Esto será después de que no haya sido posible ubicar la nueva entrada en la calle Pachín de Melás, como pretendía el club. Esta opción se ha descartado tras el estudio de esa alternativa por los servicios urbanísticos municipales. Tras haber aclarado por dónde será el acceso, el club ya ultima los pasos para iniciar la tramitación del proyecto ante el Ayuntamiento y poder ponerse manos a la obra. "El Ayuntamiento y Urbanismo se volcaron para ver la posibilidad de poder resolver el acceso con esa alternativa", señaló el presidente del club, Gonzalo Méndez.

Pese al interés del club, dicho acceso por la calle Pachín de Melás no va a ser posible. Esto es así porque hacer la entrada por esa vía implicaba ocupar espacio público para colocar unos escalones, al estar esa hipotética entrada a distinta cota que la calle. El cambio en la ubicación del acceso no afectará, no obstante, a los espacios internos de las futuras instalaciones más allá del emplazamiento concreto de los mismos. La directiva prevé mantener esta semana una reunión con el equipo de arquitectos que elabora el proyecto "para revisar y verificar los planos, que serán públicos, porque los vamos a exponer para los socios", señala detalla Méndez. "Es muy importante que los socios sean partícipes de esta cuarta gran ampliación del Santa Olaya", agrega.

El club también va a presentar lo antes posible los planos en el Ayuntamiento para su tramitación urbanística con vistas a obtener los permisos imprescindibles para iniciar las obras. "Nos dijeron que esa tramitación, de forma general, suele durar seis meses. Si pudiéramos ganar uno o dos meses, sería muy bueno", cuenta el presidente. El motivo es que el Santa Olaya está interesado en iniciar cuanto antes las obras para mitiga el efecto de la subida paulatina de los precios de los materiales.

Si el paso del tiempo supondrá un factor de encarecimiento de la obra, el presupuesto estimativo inicial de 3,8 millones de euros también se va a ver reducido por otro factor importante. "Se preveía un coste grande en la excavación para construir el parking, pero como la nueva parcela está más baja que la cota de Camino del Lucero, dos metros menos, habrá que hacer una excavación menor, o casi nada", explica el dirigente del club.

Un mes clave

Para Méndez, "este mes va a ser clave para que se resuelvan los planos y su presentación en Urbanismo". La licitación de la obra, mediante un concurso, se hará en base a ese proyecto arquitectónico y se prevé que la obra también comience a lo largo de este año. El cuándo dependerá de lo que puedan agilizarse los trámites.

El proyecto definitivo para la ampliación del Club Natación Santa Olaya se está elaborando tomando como base el proyecto que ganó el concurso de ideas que convocó el club, elaborado por el equipo de arquitectos formado por Javier Fernández Noval y Beatriz Carranza Estévez. Tras la selección de aquella propuesta, en febrero de 2024, el club ha estado trabajando con ambos arquitectos para adaptarla al proyecto definitivo.

El proyecto que ganó el concurso de ideas plantaba un edificio de cinco plantas, apostando por la accesibilidad y la eficiencia energética. El diseño de la fachada juega con las burbujas que dejan los nadadores en la piscina. Incluye un nuevo salón de actos, restaurante, zonas de ocio y oficinas. En la quinta planta se habilitaba un gimnasio con zonas exteriores e interiores de más de 2.000 metros cuadrados. Los arquitectos también plantearon una nueva plaza, llamada la "plaza Oly" entre las instalaciones nuevas y antiguas. El proyecto contempla la construcción subterránea del aparcamiento, que es una de las cuestiones que se va a modificar. El club también mostró su interés en ampliar los vestuarios del gimnasio respecto al proyecto original.

La ampliación será posible gracias al convenio con el Ayuntamiento, que cedió de forma gratuita al Santa Olaya por 99 años el uso de la parcela sobre la que se va a edificar, a cambio de que el club acometa la inversión con un mínimo de 3,8 millones y que la misma incluya la construcción de un aparcamiento. Una de las condiciones es que las nuevas instalaciones, incluido el aparcamiento puedan ser utilizadas tanto por socios como por no socios. Con la ampliación, el club sumará unos 4.000 metros cuadrados a sus actuales instalaciones, de cerca de 20.000.