La factoría de Arcelor en Gijón sufre un nuevo incendio: arde otra cinta transportadora de carbón... y Barbón se pronuncia

Nuevo incidente en la factoría de Arcelor, en Gijón. Una cinta transportadora de carbón, destinada a abastecer a las baterías de Cok, sufrió un incendio en la noche de este martes. Los hechos se produjeron sobre las 21.00 horas en las instalaciones ubicadas en Veriña. Se detectó un "foco caliente" en la cinta, que se encontraba parada. El sistema de detección automática de incendios se activó y también acudieron los Bomberos para sofocar el fuego, apagado en cuestión de minutos. La avería, apuntan fuentes de Arcelor, no provocó daños personales ni en la estructura. Tampoco la producción se ha visto afectada.

La previsión es que la cinta recupere a lo largo de este miércoles el servicio. En ese sentido, el incendio tuvo lugar en un tramo concreto de la misma, de ahí que no haya sido crítico en cuanto a la actividad de la factoría. El incidente ocurre días después de otro incidente que sí tuvo consecuencias más importantes. Fue el 1 de enero cuando se produjo un incendio en la cinta transportadora de carbón que conecta la explanada portuaria de Aboño con la factoría. La multinacional siderúrgica recurrió a camiones para surtir de ese mineral para alimentar a las baterías de Cok y a los hornos altos. Se estima que la reparación completa de la instalación dañada dure unas tres semanas al tener que adoptarse medidas de seguridad por el amianto desprendido.

"Preocupación" en el Principado

"Desde el Gobierno de Asturias seguimos con preocupación lo que está pasando con Arcelor", manifestó esta mañana Adrián Barbón, presidente del Principado, que aseguró que "la Unión Europea tiene que tomar decisiones en materia de proteger a la siderurgia europea, entre la que está la española". En ese sentido, el presidente autonómico resaltó que es el organismo europeo el que "está bloqueando que hoy por hoy Arcelor haga las inversiones no solo en Asturias y en España, sino en toda Europa". Barbón abogó por que "Europa se tome muy en serio lo que tiene que hacer en materia de protección de la siderurgia" y también recordó que recientemente Guillermo Peláez, consejero de Hacienda, "lideró un dictamen a nivel comunitario de defensa del sector".