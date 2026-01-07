Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación

El puerto de El Musel activó ayer martes su protocolo de emergencia tras el hundimiento del pesquero "Galaico Segundo", una embarcación de madera de 21 metros de eslora que permanecía atracada en la sexta alineación de los muelles gijoneses desde marzo de 2023. El avanzado estado de deterioro del casco y las graves deficiencias estructurales acumuladas durante dos años de abandono provocaron que la nave se fuera a pique, obligando a la Policía Portuaria y al 112-Asturias a desplegar barreras preventivas para evitar cualquier vertido de residuos al mar.

El suceso no ha pillado por sorpresa a la Autoridad Portuaria de Gijón. El pesquero presentaba un aspecto "podrido" y sufría constantes vías de agua que ya habían provocado hundimientos parciales en fechas recientes. De hecho, ante el riesgo inminente de desastre, el Puerto ya había procedido previamente a la retirada preventiva de aceites y combustible de sus depósitos para minimizar el impacto ecológico.

Desde su llegada a El Musel, el armador se ha desentendido por completo de la embarcación. A pesar de los múltiples requerimientos legales efectuados por las autoridades portuarias para que se hiciera cargo del buque o procediera a su retirada, no hubo respuesta.

El protocolo actual contempla ahora el reflotamiento del casco por parte de los servicios de emergencia. Una vez asegurada la nave, la Autoridad Portuaria iniciará los trámites para la declaración oficial de abandono, lo que permitirá proceder a su desguace definitivo y limpieza del atraque. Los gastos derivados de estas operaciones de rescate y desmantelamiento le serán reclamados íntegramente al propietario.

El calvario del "Galaico Segundo" en aguas asturianas comenzó el 3 de marzo de 2023. En aquella fecha, la embarcación —con base en Cantabria— faenaba frente a la costa de Lastres cuando sufrió una avería crítica. La tripulación tuvo que ser rescatada por efectivos de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil, mientras que el barco fue remolcado hasta Gijón por las naves Salvamar Rigel y Salvamar Sant Carles.