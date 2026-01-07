La primera escala en El Musel de la línea a Canadá, prevista en días

Tras haberse cancelado la primera escala en El Musel de la nueva línea transoceánica de contenedores con Canadá, que estaba prevista para el pasado 27 de diciembre, el puerto gijonés tendrá la oportunidad la próxima semana de estrenar la que será la primera conexión transoceánica de portacontenedores sin transbordos.

La naviera que opera la línea, la suiza Mediterranean Shipping Company (MSC) ha iniciado la segunda rotación de esta línea, denominada "Canada Express" tras haber incluido en la misma a los puertos de Vigo, Gijón y Bilbao. El barco que realiza esta segunda rotación es el "MSC Joy", que tiene escala anunciada en El Musel para última hora del martes de la próxima semana.

La incorporación de los puertos del norte de España a la línea "Canada Express" comenzó el pasado 28 de diciembre con la escala en Vigo del "MSC Yang R", varios días después de la fecha que inicialmente estaba prevista para esa primera escala en el puerto gallego. El barco puso rumbo directamente a Bilbao desde Vigo, sin hacer la escala prevista en Gijón.

Los otros puertos que están incluidos en esta ruta son los de Le Havre (Francia), Amberes (Bélgica), Felixstowe (Inglaterra) y Montreal y Halifax en Canadá. En el recorrido de vuelta la línea que se está lanzando se ha diseñado para tocar los puertos de Málaga y Sines (Portugal), antes de llegar al de Vigo y de ahí a Gijón.