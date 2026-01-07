La primera escala en El Musel de la línea a Canadá, prevista en días
La segunda rotación de la ruta la realiza el "MSC Joy", con escala anunciada el día 13
Tras haberse cancelado la primera escala en El Musel de la nueva línea transoceánica de contenedores con Canadá, que estaba prevista para el pasado 27 de diciembre, el puerto gijonés tendrá la oportunidad la próxima semana de estrenar la que será la primera conexión transoceánica de portacontenedores sin transbordos.
La naviera que opera la línea, la suiza Mediterranean Shipping Company (MSC) ha iniciado la segunda rotación de esta línea, denominada "Canada Express" tras haber incluido en la misma a los puertos de Vigo, Gijón y Bilbao. El barco que realiza esta segunda rotación es el "MSC Joy", que tiene escala anunciada en El Musel para última hora del martes de la próxima semana.
La incorporación de los puertos del norte de España a la línea "Canada Express" comenzó el pasado 28 de diciembre con la escala en Vigo del "MSC Yang R", varios días después de la fecha que inicialmente estaba prevista para esa primera escala en el puerto gallego. El barco puso rumbo directamente a Bilbao desde Vigo, sin hacer la escala prevista en Gijón.
Los otros puertos que están incluidos en esta ruta son los de Le Havre (Francia), Amberes (Bélgica), Felixstowe (Inglaterra) y Montreal y Halifax en Canadá. En el recorrido de vuelta la línea que se está lanzando se ha diseñado para tocar los puertos de Málaga y Sines (Portugal), antes de llegar al de Vigo y de ahí a Gijón.
- Los bomberos dan por controlado el fuego en Gijón en una cinta de carbón de Veriña
- Primeras reacciones en Gijón a la caída de Maduro: de la 'esperanza' de la comunidad venezolana a una manifestación 'en repulsa a la agresión
- El túnel de El Llano, uno de los accesos clave a Gijón, vuelve a lucir con pintadas y destrozos: no ha pasado ni medio año de su reforma
- Gijón vibra en la plaza Mayor, abarrotada para dar la bienvenida al 2026: 'Le pedimos salud, felicidad y trabajo
- Se hizo de rogar... pero ya está aquí: ella es Luciana Sarria, la primera bebé nacida en Gijón en 2026
- La resaca de la Nochevieja en Gijón: más de 20 toneladas de residuos retirados de las calles
- ¡Ya están aquí!: los Reyes Magos toman tierra en Gijón en el Puerto Deportivo antes miles de personas
- El Llano se consolida como barrio más poblado de Gijón con 39.442 habitantes