El llamativo barco que se refugió en El Musel por el temporal y se ve desde varios puntos de Gijón

Las grandes piezas que transporta, bases para aerogeneradores marinos, son visibles desde muchas zonas de la ciudad. Se trata del cargamento que transporta el "Seaway Albatross", un barco que entró en arribada el pasado miércoles al Muelle Romualdo Alvargonzález, en la ampliación de El Musel, a la espera de que mejoren la condiciones climatológicas para volver a poner rumbo a su destino, el puerto francés de Cherburgo.

Vista en detalle de varios de los "jackets" cargados en el "Seaway Albatross", de arribada en El Musel. / Lne

Las piezas son cinco "jackets" para fondear en mares poco profundos y sobre los que se instalan los aerogeneradores. Se fabricaron en el astillero de Fene, donde colaboran en la construcción de este tipo de estructuras Navantia y Windar. La carga se realizó en el puerto de Ferrol en este buque diseñado para portar cargas especiales. En el puerto francés de Cherburgo es la base desde la que se llevan los aerogeneradores al campo eólico en el que se van a instalar.

El tipo de carga que transporta el buque, sobre todo por su altura, hace que se tengan que tener cuidados especiales en su transporte, con especial atención a las condiciones meteorológicas. El buque tiene unas dimensiones de 204,33 metros de eslora por 42,54 de manga. Entró a El Musel con un calado de 8,8 metros.