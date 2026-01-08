El solidario gesto de una gijonesa tras triunfar en el mítico programa "Cifras y Letras": "He cumplido un sueño"

Diana Fernández tiene 33 años, vive en La Calzada y es una hacha en el mítico concurso de televisión "Cifras y Letras". Tanto que su nombre figura en la lista de los campeones más jóvenes del programa, que no dudó en llamar a la gijonesa para uno de sus especiales de la campaña navideña, emitido el día de Reyes y en el que, junto al actor Roberto Álamo, ganó un bote de 10.000 euros. Ahora bien, no son para ellos, sino para la ONG "Save the Children", pues el importe de estos especiales (también el de Navidad y Año Nuevo) irá a parar a causas solidarias. "He cumplido un sueño", confiesa Diana Fernández.

Diana Fernández, en El Arbeyal. / Juan Plaza

La gijonesa, consultora de "Data Governance" en Mercedes-Benz, "debutó" en "Cifras y Letras" a inicios del pasado año. Venció en varios programas hasta su eliminación. No obstante, fue de las mejores de la temporada. Los impulsores del show tomaron nota. "Veía ‘Cifras y Letras’ de pequeña y siempre tuve esa cosa de querer concursar", relata Fernández, a quien la emoción le embargaba a medida que iba ganando programas. "Cumplía un sueño pero por mil", sostiene Diana Fernández, que cerró 2025 "por todo lo alto" con su nueva participación en el concurso del que es tan aficionada.

Se da la casualidad de que, ya antes de esa llamada "navideña", a Diana Fernández le rondó por la cabeza la idea de cómo podía ayudar al mundo de alguna manera. El 2025 finalizaba y era una suerte de debate interno sobre "propósitos" de año nuevo. Como por arte de magia, "Cifras y Letras" volvió a aparecer y, ella, a triunfar para, en este caso, apoyar a "Save the Children". "Fue muy bonito", recuerda la vecina de La Calzada, que estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Oviedo y en la de Aveiro, en Portugal.

Un momento del programa "Cifras y Letras". / Lne

Amplio periplo televisivo

Diana Fernández no es novicia en esto de la tele. Ya participó en "La ruleta de la suerte", "El cazador" o "El Picu", el "Pasapalabra" asturiano sobre cultura general de la región. Eso sí, por "Cifras y Letras" siente "un cariño especial". Para "hacerse" con los 10.000 euros batió, con Roberto Álamo de compañero, a Álvaro Beltrán y al mago Jorge Blass. Estas emisiones especiales del periodo festivo compartían un fin solidario en favor de los derechos de la infancia. Si lo recaudado en el bote del día de Reyes tenía como destinatario "Save the Children", el de Navidad era para Unicef y, el de Año Nuevo, para Plan International España.

La ambición televisiva de Diana Fernández no se ha agotado pese a este reciente éxito. Le encantan los concursos y, si surge otra oportunidad de estar en "Cifras y Letras", para allá que va. También le gustaría probar, por ejemplo, en "El 1 %". No quiere que su "estrella" televisiva se apague. Mientras tanto, Diana Fernández celebra por partida doble: por ganar en su querido "Cifras y Letras" y porque el dinero irá a una causa solidaria.