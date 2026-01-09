Los efectos beneficiosos de la nueva línea de El Musel a Canadá: mejorará también las exportaciones asturianas a China, Oriente Medio y el norte de Europa

La nueva línea directa de contenedores a Canadá que hará por primera vez escala en Gijón en cuestión de días, mejorará también las exportaciones asturianas a China, Oriente Medio y el norte de Europa a través de su escala en Amberes (Bélgica). El motivo es que los barcos que cubren esta línea son de mayores dimensiones que los que hasta ahora venía utilizando la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC) en su conexión entre El Musel y Amberes, uno de los puertos de la ruta. La capacidad de los buques de la línea "Canada Express" es entre un 15% y un 25% superior.

Este incremento en la capacidad evitará que queden contenedores sin embarcar en El Musel por falta de espacio en el buque en los envíos en dirección al norte de Europa, como venía ocurriendo con cierta frecuencia, lo que llevaba a las empresas a tener que esperar a la siguiente escala para enviar su carga.

Esto es particularmente relevante en lo que respecta a la conexión de Gijón con Amberes, segundo mayor puerto de Europa y que se utiliza como enlace con otras dársenas del mundo, además de ser una de las puertas de entrada a Bélgica y a otros países cercanos en el norte de Europa, como puede ser Alemania.

MSC ya conectaba Gijón con Amberes con la línea Norte, que ahora se sustituye por la "Canada Express", con los barcos de mayor capacidad. La naviera utiliza Amberes como enlace con sus líneas hacia el lejano oriente, en especial China, o hacia los países de Oriente Medio. El otro gran nodo de conexión de MSC desde El Musel es el puerto de Sines (Portugal) en su línea Sur, que une el mar Báltico con Agadir (Marruecos). En Sines se hacen los transbordos con destino fundamentalmente hacia Sudamérica y África. En todo caso, a través de esos dos hub en Amberes y Sines, la mercancía cargada en El Musel puede acabar llegando a cualquier puerto del mundo.

La nueva línea sin transbordos a Canadá es la primera ruta transoceánica de contenedores del puerto de Gijón. La "Canada Express" ya existía, pero la reestructuración que ha hecho MSC consiste en incorporar a la misma varios puertos, entre ellos los de Gijón, Vigo y Bilbao, en el norte de España.

En cuanto a las escalas en Canadá, no sólo permiten una conexión directa con ese país sino también agilizarán el envío de mercancías con destino a Chicago y el Medio Oeste de Estados Unidos, a través de ferrocarril desde el puerto de Montreal. Los sectores productivos de Asturias que más volumen exportan a esos destinos y que, por lo tanto, estarán entre los que más se beneficien de la nueva ruta, son los de productos siderúrgicos, agroalimentarios y materias primas como el cinc. Además de la mayor capacidad de los barcos, al tratarse de una conexión directa también se gana en fiabilidad.

La nueva ruta también incluye el puerto inglés de Felixstowe, próximo a Londres. Abre así una puerta a las exportaciones por mar desde Asturias hasta el Reino Unido, que ahora fundamentalmente van por carretera hasta el destino final y, en algunos casos, hasta el puerto de Santander desde donde embarcan hacia Gran Bretaña.

La idea inicial de la naviera era haber hecho la primera escala de la "Canada Express" en El Musel el pasado 27 de diciembre con el "MSC Yang R". Finalmente será el "MSC Joy" quien la hará dentro de unos días, previsiblemente adelantándose a la fecha del día 13 que se barajaba. El barco, el más pequeño de todos los que participan en la ruta, cargará un 20% más de los contenedores que se cargaban en una escala de la antigua ruta Norte de MSC.